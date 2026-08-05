MDG vil ikke forlenge avgiftskutt: – Ingen priskrise på bensin nå

MDGs finanspolitiske talsperson Oda Indgaard advarer mot å forlenge avgiftskuttet på drivstoff og mener Senterpartiet bør roe seg ned.

– Sp bør puste med magen. Det er ingen priskrise på bensin nå, skriver hun i en melding til Nationen.

Hun peker i stedet på kriser som hun mener er mer presserende, som hete og tørke i store deler av Europa.

– Det skyldes klimaendringer, som følge av altfor billig fossil energi og for treig overgang til fornybart. Den situasjonen foreslår Frp og Sp å forverre, skriver Indgaard – som vil ha satsing på kollektivtransport og ladeinfrastruktur fremfor kutt i drivstoffavgift.

MDG-politikeren er åpen for et krisemøte, men stiller krav til innholdet.

– Jeg forventer at møtet da skal være for å finne felles rødgrønne løsninger, slik vi også beskrev det i budsjettenigheten fra i vår, skriver hun.

Sp kan gå til høyresiden

Ifølge Nettavisen har Senterpartiet kalt inn rødgrønn side til hastemøte for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Fører ikke samtalene fram, åpner partiet for å sikre flertall med høyresiden.

– Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene. 1. september er det for sent, vi trenger å finne en løsning før den tid, sa parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet til avisa tirsdag.

I vår brøt Sp med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, Frp og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For seks uker siden inngikk Sp derimot en budsjettavtale med Ap, SV, Rødt og MDG der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Men nå er tonen annerledes.

Pollestad viser til usikkerhet i Midtøsten og frykt for ekstreme drivstoffpriser framover.

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Etter planen skal avgiften på drivstoff økes fra 1. september. Illustrasjonsfoto: Beate Oma Dahle / NTB

Listhaug advarer

Tidligere tirsdag gikk Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ut og krevde en forlengelse av avgiftskuttene. Hun advarte om bensin- og dieselpriser på rundt 30 kroner literen om det ikke tas grep.

– Det er helt uakseptabelt. Vi vil ta initiativ til at kuttet forlenges og forsterkes ut året, sa hun til VG.

KrF har uttrykt at de ønsker å videreføre kuttene, mens Høyre er mer avventende. Partiets finanspolitiske talsperson utelukket likevel ikke å forlenge avgiftskuttet.

– Høyre vil alltid prioritere trygg styring og folks økonomi. Oljeprisen er nå på et mer normalt nivå. Dersom vi skulle få en ny krise, utelukker vi selvsagt ikke nye tiltak. Da er Høyre beredt til å ta ansvar, sa stortingsrepresentant Nikolai Astrup til NRK.

I Nationen har flere lokallagsledere i Høyre denne uken tatt til orde for at partiet bør være med på å videreføre avgiftslettelsene etter 1. september.

– Forholder oss til Stortingets vedtak

Statssekretær Ellen Reitan (Ap) i Finansdepartementet svarte tirsdag på vegne av regjeringen.

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– Vi forholder oss til Stortingets vedtak, som er at de midlertidig reduserte satsene på drivstoffavgifter utløper den 1. september, sa hun til VG.

– Hvordan uroen i Midtøsten og energimarkedene påvirker norsk økonomi, er en del av dialogen vi skal ha med våre budsjettpartnere på Stortinget både før og etter statsbudsjettet for 2027 er lagt fram. Vi er enige om å søke og finne løsninger sammen slik vi har klart flere ganger tidligere, la hun til.

(©NTB)