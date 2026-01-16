MDG sikrer flertall for kjøp av koreanske raketter

MDG sikrer flertall for regjeringens foreslåtte innkjøp av nytt rakettsystem for langtrekkende presisjonsild, der Sør-Korea ligger an til å bli leverandør.

– Norge står i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Da er det uansvarlig å forsinke nødvendige kapasiteter med omkamper og politisk spill. Avskrekking må skje nå, sier MDG-leder Arild Hermstad til NTB.

Norge er i gang med et gigantisk innkjøp av både ubåter og et nytt rakettsystem som skal kunne nå mål 500 kilometer unna.

Det helt nye rakettsystemet til 19 milliarder kroner ligger an til å bli kjøpt inn fra Sør-Korea, men flere partier har bedt regjeringen gå en ny runde og heller vurdere å kjøpe gjennom et norsk-europeisk samarbeid.

– Arbeiderpartiet og Høyre ønsker nå å gå inn for en koreansk løsning. Vi mener det er altfor sårbart, og at vi burde valgt en europeisk løsning, sa Sp-leder og forsvarspolitisk talsperson Trygve Slagsvold Vedum til NTB torsdag.

Han håpet å få stortingsflertallet med seg på å kreve en ny vurdering, gjennom et forslag fremmet sammen med SV og KrF.

– Dette er et helt nytt våpensystem Norge skal ha. Når vi kjøper det, er det viktig at vi bygger på det nordeuropeiske samarbeidet. Det er også tryggere i en krisesituasjon å ha leverandører og systemer som er nært oss, enn at det skal være på andre siden av jordkloden, sa Vedum.

MDG: – Helt uaktuelt

Men det blir ikke noen ny runde. MDG opplyser nemlig at de støtter opp om regjeringens innkjøpsplaner. Det gjør også Høyre, og sammen har de tre partiene flertall i Stortinget.

– Det er helt uaktuelt for MDG å støtte forslaget fra SV, Sp og KrF. Vi er enige i at regjeringen som hovedregel bør prioritere europeiske leverandører, men Sør-Korea er en viktig alliert, og de kan levere raskt, sier Hermstad.

Han mener at en ny runde for å vurdere et europeisk alternativ ville ha forsinket prosessen.

– Denne saken er for viktig til det politiske spillet Vedum driver med nå. Forsvarspolitikk er ikke distriktspolitikk. Stortingets jobb er å vedta de økonomiske rammene for innkjøp av forsvarsmateriell, mens det er regjeringens ansvar å velge leverandør, sier MDG-lederen.

– Når vi først har bestemt oss for å styrke forsvaret raskt, kan vi ikke sitte og detaljstyre leverandørvalg i utenrikskomiteen.

Slagkraftig

Høyres Peter Frølich har vært saksordfører. Han har sagt at Høyre ikke har noen formening om hvem som skal levere rakettsystemet.

– Det er et ansvar som ligger ene og alene på regjeringen. Sånn har det alltid vært. Det er regjeringen som skal gjennomføre anbudsprosessen og lande på leverandør. Så er det Stortinget som skal gi finansieringen og fullmakten til å kunne inngå kontrakt, sa han til NTB torsdag.

Høyre-politikeren forteller at systemet blir et av de mest slagkraftige våpnene Norge har hatt i historien. Rakettene kan nå mål 500 kilometer unna, ifølge proposisjonen fra regjeringen.

– Det setter oss i stand til å kunne slå tilbake en fiende langt inn på deres eget territorium. Det er en helt nødvendig investering for et moderne forsvar i 2026. Er det noe krigen i Ukraina har vist oss, så er det nettopp at du kan slå til på denne måten. Det er helt avgjørende om man skal overleve i en moderne krig, sier Frølich.