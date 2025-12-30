Kina fortsetter militærøvelse – Taiwan fordømmer

Kina avfyrte raketter og satte inn nye amfibiske angrepsfartøy sammen med bombefly og jagere. Øvelsen beskrives som en av de mest omfattende som Kina har gjennomført ved Taiwan.

Ifølge Taiwans forsvarsdepartement ble det registrert 130 flyginger gjennomført av kinesiske militærfly rundt øya fram til tirsdag morgen.

Antallet skal være det nest høyeste som Taiwan har registrert under en kinesisk militærøvelse. Rekorden ble satt i oktober 2024 da 153 flyginger ble observert.

Den pågående militærøvelsen begynte mandag, elleve dager etter at USA kunngjorde en rekordstor våpenpakke på 11,1 milliarder dollar til Taiwan, noe Kina reagerte kraftig på.

– Provokasjon

– Dette er en åpenbar provokasjon mot regional sikkerhet og den internasjonale ordenen, skriver Taiwans president Lai Ching-te på Facebook tirsdag om den pågående øvelsen.

Han beskylder Kina for å undergrave regional stabilitet og vise ringeakt for verdenssamfunnets forventninger om fred.

I en melding på Facebook tidligere tirsdag lovet Lai at han ikke ville eskalere situasjonen eller provosere fram konflikt.

Tilsynelatende har de kinesiske styrkene brukt øvelsen til å trene på å ramme mål på land, som det USA-produserte rakettsystemet Himars, sier en kilde til Reuters.

Himars er et svært mobilt artillerisystem med en rekkevidde på rundt 300 kilometer som kan treffe kystmål i Sør-Kina. Systemet er også i bruk i Ukraina.

Viktige handelsruter

Øvelsen gjennomføres i sjøområder og luftrom rundt Taiwan og er den første store kinesiske militærøvelsen utenfor Taiwan siden april.

De kinesiske styrkene øver spesielt på en blokade av øya, en militær operasjon som kan få store konsekvenser under en reell konflikt.

Taiwan ligger nær viktige skips- og luftfartsruter, og varer for flere tusen milliarder dollar fraktes hvert år gjennom Taiwanstredet. Luftrommet over øya er en korridor mellom Kina og andre raskt voksende markeder i Øst- og Sørøst-Asia.

Forsvarsminister Wellington Koo på Taiwan sier at Kinas «svært provoserende og hensynsløse handlinger» ikke bare undergraver regional fred og stabilitet, men også utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for skipsfart, handel og flyruter, skriver nyhetsbyrået DPA.

Regjeringen i Kina anser Taiwan som en del av sitt territorium. I praksis er Taiwan selvstyrt, med et demokratisk styresett.