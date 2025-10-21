Abonner
Samferdsel

Mann som ble tatt av E6-raset i Levanger krever 1,2 millioner av Bane Nor

Mats-Ola Finn (71) mener Bane Nor står ansvarlige for raset i Levanger i sommer. Nå krever han 1,2 millioner i erstatning.

Mats-Ola Finn sin bil ble tatt av raset da han kjørte på E6 i Levanger. Nå krever han erstatning fra Bane Nor.
Mats-Ola Finn sin bil ble tatt av raset da han kjørte på E6 i Levanger. Nå krever han erstatning fra Bane Nor. Arash A. Nejad
NTB
21. okt. 2025 - 09:40

Det melder Trønder-Avisa.

Mats-Ola Finn ble tatt av raset, som gikk over E6 i Levanger 30. august. Han kom seg ut av bilen og over i båten han hadde på en båthenger, og han kom dermed unna hendelsen med livet i behold.

Båten var splitter ny, og i bilen satt hunden Diza. Båten, båthengeren, bilen og Diza gikk med i raset.

– Jeg har sendt krav om erstatning og godtgjørelse for økonomiske tap jeg har hatt, samt fysisk og psykiske lidelser jeg har slitt med på grunn av raset, sier Finn til Trønder-Avisa.

Helseplager

Han viser til flere helseplager han mener kom som følge av raset, blant annet søvnproblemer, blodpropp og hjerteflimmer. Dette har ifølge Finn medført at han ikke kunne gjennomføre arbeid som planlagt, og han har derfor tapt inntekt.

Bane Nor gjennomførte arbeid med grunnforholdene da raset skjedde. Foretaket har sammen med to andre selskaper fått status som mistenkt i saken.

Flere søksmål

Flere andre selskaper har også varslet et søksmål mot Bane Nor for raset.

– Vi vil behandle eventuelle erstatningskrav på vanlig måte dersom de fremsettes, sier presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor om kravene.

Samferdsel
