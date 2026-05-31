Malaysia langer ut på sikkerhetskonferanse etter at Norge kansellerte forsvarsavtale

Malaysias forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin kritiserte søndag det han kalte mangel på kraftige reaksjoner fra andre land mot «Norges ensidige beslutning». Det melder nyhetsbyrået AFP.

Han uttalte seg på forsvars- og sikkerhetsforumet Shangri-La Dialogue, en årlig asiatisk konferanse og som denne helgen holdes i Singapore. Der er også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til stede.

I sin tale kritiserte den malaysiske statsråden det han kalte «øredøvende stillhet» fra andre land og sa at dette «sender et farlig budskap» om integriteten i internasjonale avtaler.

Norge og Malaysia havnet i mai i en diplomatisk strid etter at Norge trakk tilbake eksportgodkjennelse for visse typer teknologi. Norge har argumentert med at hensikten ikke har vært å ramme Malaysia.

Malaysia har varslet at landet krever litt over 2,3 milliarder kroner i erstatning for både direkte og indirekte kostnader etter at salget av et rakettsystem ble stanset.

Malaysias forsvarsminister kritiserte søndag i sin tale det han kalte dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom «utviklingsland» og «mektige land og deres allierte». Han la til at Malaysia nå er i samtaler med «ekte partnere» for å kjøpe rakettsystem.