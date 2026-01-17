Macron advarer fransk forsvarsindustri: Kan kjøpe europeisk

Under en tale til det franske forsvaret ved Istres-flybasen i Sør-Frankrike torsdag sa president Emmanuel Macron at selv om den franske forsvarsindustrien har doblet og i noen tilfeller tredoblet produksjonskapasiteten siden krigen i Ukraina startet i 2022, er ikke det nok.

– For å forbli fri, må man være fryktet. For å være fryktet, må man være mektig. Og for å være mektig i denne brutale verdenen, må man handle raskere og hardere, sa Macron i talen.

– Jeg vil, ved starten av 2026, be dere om enda mer. Vi trenger å produsere raskere, produsere i volum og skalere opp enda mer med lettere systemer og på en innovativ måte. Man venter ikke på oss. Og jeg sier dere, når vi har leveringstider på fem til sju år for nye kapasiteter, er det klart og tydelig: Da er vi i ferd med å bli presset ut av markedet.

Macron (t.h.) ser opp mens militærfly flyr over Istres-flybasen torsdag denne uken. Foto: Philippe Magoni/AP/NTB

Ingen garantier

En svært stor andel – 80 prosent i 2023 ifølge Defense News – av de franske forsvarsanskaffelsene har blitt kjøpt fra den franske forsvarsindustrien. Macron advarte i talen de franske forsvarsselskapene om at det kan endre seg.

– Det finnes ingen garanterte markeder, ingen private jaktmarker. Det er en voldsom konkurranse som pålegger oss å være mye mer offensive. Og derfor, for de franske styrkene, trenger jeg en forsvarsindustri som tilpasser seg mer, som ikke lenger anser de franske styrkene som en fanget kundegruppe, for vi vil kanskje se etter europeiske løsninger hvis de er raskere eller mer effektive.

– Jeg vil alltid være ved våre styrkers side, men vi må også være mer europeiske. Og derfor må vi være mer europeiske i våre egne innkjøp, vi må være mer europeiske i våre industrielle strategier ved å bygge disse partnerskapene.