Strid på Stortinget om kjøp av koreanske raketter: – Altfor sårbart

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har behandlet et gigantisk våpenkjøp, som til sammen vil koste nesten 120 milliarder kroner.

For det første skal Norge øke innkjøpet av nye ubåter fra Tyskland fra fire til seks, slik regjeringen har foreslått. Det er partiene enige om. To av ubåtene er allerede under bygging ved ThyssenKrupp Marine Systems i Kiel, mens de andre skal leveres fortløpende fram mot 2038.

Det økte ubåtinnkjøpet innebærer at kostnadsrammen øker fra 46,5 milliarder kroner til 98,4 milliarder kroner.

Strid om koreanske raketter

Videre går utenrikskomiteen inn for å kjøpe et helt nytt rakettsystem for langtrekkende presisjonsild. Dette vil øke Norges slagkraft, med raketter som kan nå mål 500 kilometer unna.

Her er det noen uenigheter mellom partiene på Stortinget.

Regjeringen har foreslått å bruke 19 milliarder kroner på kjøpet, og det har ligget an til at de skal kjøpe raketter fra Sør-Korea.

Senterpartiet, SV og KrF ønsker en ny runde for å se om man heller skal kjøpe et rakettsystem fra Nord-Europa.

– Arbeiderpartiet og Høyre ønsker nå å gå inn for en koreansk løsning. Vi mener det er altfor sårbart, og at vi burde valgt en europeisk løsning, sier Sp-leder og forsvarspolitisk talsperson Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Håper Stortinget snur

I et felles forslag fra Sp, SV og KrF ber de om at regjeringen fullt ut vurderer et norsk-europeisk alternativ, og kommer tilbake til Stortinget med dette.

– Dette er et helt nytt våpensystem Norge skal ha. Når vi kjøper det, er det viktig at vi bygger på det nordeuropeiske samarbeidet. Det er også tryggere i en krisesituasjon å ha leverandører og systemer som er nært oss, enn at det skal være på andre siden av jordkloden, sier Vedum.

Saken skal avgjøres i stortingssalen 27. januar.

Norge skal kjøpe inn nye ubåter, og det skal kjøpes inn et nytt rakettsystem. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk på en av de gamle ubåtene, KNM Utvær, i 2024. Foto: Haakon Mosvold Larsen/NTB

Sp-lederen håper det er mulig å få Stortinget å snu. Han viser til at flere andre partier har gitt uttrykk for at et nordeuropeisk alternativ burde ha vært utredet i større grad i sine merknader under behandlingen.

– Her vil det være spenning helt fram til avgjørelsen. Jeg håper at man kan snu, sier Vedum.

Høyre: – Helt nødvendig investering

Høyres Peter Frølich har vært saksordfører i saken. Han sier at Høyre ikke har noen formening om hvem som skal levere rakettsystemet.

– Det er et ansvar som ligger ene og ene på regjeringen. Sånn har det alltid vært. Det er regjeringen som skal gjennomføre anbudsprosess og lande på leverandør. Så er det Stortinget som skal gi finansieringen og fullmakten til å kunne inngå kontrakt, sier han til NTB.

Frølich mener at det er unødvendig å gå en ny runde for å utrede innkjøp fra Europa.

– En ny runde som forsinker anskaffelsen av langtrekkende presisjonsild, og som vil koste staten ytterligere milliarder kroner, det er vi er mot.

Høyre-politikeren forteller at systemet blir et av de mest slagkraftige våpnene Norge har hatt i historien. Rakettene kan nå mål 500 kilometer unna, ifølge proposisjonen fra regjeringen.

– Det setter oss i stand til å kunne slå tilbake en fiende langt inn på deres eget territorium. Det er en helt nødvendig investering for et moderne forsvar i 2026. Er det noe krigen i Ukraina har vist oss, så er det nettopp at du kan slå til på denne måten. Det er helt avgjørende om man skal overleve i en moderne krig.