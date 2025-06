Må barna våre kjøpe flaskevann?

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Vi drikker vann trygt rett fra springen i Norge. Dette er noe vi glemmer helt til vi skal på utenlandsreise. En og annen gang skjer det et problem med rør eller vannforsyning, men da er kommunene raske med å løse problemet. Dette har i mange år vært en så vanntett løsning at vi tar det for gitt.

Men, det å ikke røre rør over tid er bokstavelig talt en plan som slår sprekker. I 2022 forsvant 1 av 3 liter drikkevann på vei fra vannverk til vannkran.

NITO mener vi bør ta tak i dette problemet nå, før det forverres:

Støtteordninger der kommuner kan motta statlige midler til oppgraderingsprosjekter må utredes. Det må etableres flere ingeniørstudieplasser innen vann- og avløp.

Hva skal prioriteres?

Kjetil Lein er president i Nito.

Mange kommuner i Norge sliter økonomisk og de mangler kompetanse fra ingeniører innen vann- og avløp. Behovsundersøkelsen 2025 viser at dette fører til at oppgaver ikke blir utført. På kort sikt har dette gått fint. På lang sikt vil dette føre til at rør ikke blir vedlikeholdt.

NITO mener vann og avløp bør være en økonomisk prioritet fordi vi ser at det gir resultat. Årsaken til at vi har hatt rent vann i springen i alle år er nettopp på grunn av investeringer i rør og kompetanse fra ingeniører innen vann og avløp.

Alternativet er å la det forfalle, slik at nordmenn må kjøpe flaskevann. Vi tror det er politisk enighet blant det norske folk om at rent vann i springen er et velferdsgode vi ikke vil gi slipp på.

Vi kan også vente. Vi kan la tiden gå til problemet blir større, dyrere, og mer omfattende å løse – men da har vi kanskje ikke råd, og heller ikke kompetanse til å løse problemet. Det er ikke bærekraftig.

Hva gjør du når kloakken ikke fungerer?

Et typisk eksempel på hvordan man kan finne drikkevannslekkasjer i Oslo komune ved hjelp av hydrofon. Foto: Arash A. Nejad

Rent drikkevann er bare én ting som berøres når infrastruktur innen vann og avløp forfaller.

For hva gjør du når kloakken ikke fungerer? Hva gjør vi når det kommer regn eller ekstremvær og gatene oversvømmes? Hva gjør vi når det ikke er nok vanntrykk til brannslokking? Hvor lenge skal fjordene våre være fiendtlig mot fisk- og badeliv – men et paradis for «ekle bakterier»?

Jeg synes ikke vi skal etterlate milliardlekkasjer til generasjonene som kommer.