Lyser ut 100 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd lyser ut 100 millioner kroner til samarbeidsprosjekt mellom bedrifter og offentlige virksomheter.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet åpner opp for søknader fra offentlige virksomheter som vil ta i bruk innovasjonspartnerskap.

Målet med slike partnerskap er at offentlige aktører og private virksomheter sammen skal skape nye produkter, varer og tjenester som kan løse større samfunnsutfordringer, ifølge Innovasjon Norge.

– Mer innovasjon

– Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Det er helt avgjørende at vi lykkes med å få mer innovasjon og bedre løsninger ut av disse innkjøpene. Det vil gi bedre offentlige tjenester, det vil kunne løse store samfunnsutfordringer og samtidig styrke norsk økonomi og norske bedrifters konkurransekraft, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han mener det er viktig at offentlige virksomheter tar del i utviklingen av produkter og løsninger de selv skal bruke.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har avsatt midler til ordninger som kan bidra til å finansiere utviklingsarbeidet.

Vinnerne vil også få støtte i prosessene fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi.