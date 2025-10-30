Lekkasje ved Leangen ishall i Trondheim – bygningen evakuert

Lekkasjen skal ifølge politiet ha skjedd i kjelleren. Et rør som er røket, skal inneholde olje og ammoniakk. De ansatte evakuerte seg selv etter lekkasjen. Brannvesenet har satt en sikkerhetsavstand på 300 meter nordover fra ulykkesstedet, mot adressen Spilltauet 24.

– Hvis noen som har oppholdt seg innenfor de 300 hundre meterne nord for ulykkesstedet, føler på ubehag, får sviende følelse, er det ønskelig at de tar kontakt med helsepersonell. De evakuerte tas hånd om i et varmerom ved Trønderdekk, skriver politiet i politiloggen.

En ambulanse er på stedet og tar hånd om en person som har fått noe av kjemikaliene på seg.

– Det er en giftig og etsende gass som kan føre til forgiftning. Gassen er også veldig kald og kan gi frostskader. Selv om gassen er nedkjølt, kan slike lekkasjer også være brannfarlig, opplyser Midt-Norge 110-sentral ifølge Adressa.no.