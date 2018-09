Lei gratispassasjerer, Avinor? Husk milliardene som fløy da Gardermoen ble bygget

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen har sendt brev til Samferdselsdepartementet og klaget på at Forsvaret nyter godt av Avinors infrastruktur og tjenester uten å gjøre opp for seg. Det kan være betimelig å få orden på hvem som gjør hva for hvor mye – og om Forsvarets virksomhet indirekte delvis finansieres av Avinor.

Avinor driver våre 45 statlige flyplasser, og bidrar til å holde liv i både by og land. Ikke minst på ellers vanskelig tilgjengelige steder. Likeledes nyter vi i Norge godt av et stadig større tilbud av direkteruter rundt omkring i verden. Rutetilbudet vi har fått fra Norge til verden – mye takket være utviklingen av Norwegian – savner trolig sidestykke om vi legger vår beskjedne befolkning til grunn.

Det kan sikkert argumenteres for at Norwegian har lykkes – i hvert fall delvis – nettopp på grunn av virksomheten som ligger i Avinor. Men nå genererer Norwegian i hvert fall inntekter tilbake til selskapet, som tidligere var kjent som Luftfartsverket. Det skjer ikke bare gjennom betaling av diverse flyplassavgifter, men også som følge av alle passasjerene Norwegian bidrar til gjennom de enorme tax-free butikker på Gardermoen og andre flyplasser.

God forretning

Avinor legger heller ikke skjul på at forretningen går godt nettopp fordi de har store bidrag fra utleie av arealer til taxfree butikker og serveringssteder. Og for den saks skyld til masete selgere fra American Express, som ofte står og vil huke tak i deg på vei til innsjekk. Parkeringshusene må vi heller ikke glemme. De bidrar også i godt monn til økonomien i systemet.

Den nye piren på Gardermoen er et monument over Avinors vellykkede forretningsdrift. Både design, materialvalg og løsninger er i toppklasse. Det er rett og slett en nytelse å ferdes der. Og integrasjonen med den «gamle» delen av Gardermoen er gjort på en særdeles flott måte. Man må utvilsomt være velbeslått, for å boltre seg i dette sjiktet. Men så er det da også landets hovedflyplass.

Det eneste negative (for noen av oss) er bare den endeløse kanossagangen mellom hyller av sprit og reoler av parfyme. Arealene brukt på taxfree er enorme – og vekker naturlig nok kjøpelysten hos handlekraftige nordmenn. Noen få tunger – deriblant tidligere statsminister Kåre Willoch – mener at taxfree-ordningen bør avskaffes. Kutt ut hele ordningen, og senk heller prisene på Vinmonopolet, mener han. På den måten vil hele befolkningen kunne få kjøpt rimeligere nytelsesmidler. Ikke bare de som flyr.

Bidrar til drift

Avinor sier på sin side at de er avhengige av inntektene fra taxfree-handelen. Og at det kun er en håndfull av de store flyplassene som bidrar med slikt overskudd. Penger som igjen bidrar til å drifte underskudd på mindre flyplasser landet rundt.

I det store bildet bør vi kanskje også minnes investeringen felleskapet stod for ved bygging av Gardermobanen og oppstart av Flytoget. Uten disse milliardene – som i dag må utgjøre minst et par håndfull – vil vi påstå at Gardermoen ville fått en mer krevende utvikling. Flytoget var utvilsomt en god investering – for flyplassen – når den endelig ble plassert der den ble.

Når Avinor nå sier de er lei av å dekke Forsvarets kostnader, kan det sikkert være riktig å kartlegge omfanget. Men gitt felleskapets bruk av midler på Avinors virksomhet og grunnmur – ikke minst på Gardermoen - vil vi likevel kunne leve greit med en situasjon der det viser seg at også Forsvaret indirekte nyter godt av Avinors fordeler.

I dagens usikre internasjonale klima, der vi ikke en gang helt vet om vi kan stole på Nato-alliansen, trenger vi uansett å sprite opp forsvaret.