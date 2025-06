Lav strømpris gjør at kraftselskap nedbemanner 60 årsverk

Aneos ansatte ble informert om situasjonen på et allmøte tidligere denne uken, skriver E24.

Det er utsikter til billig strøm de neste årene gjør at selskapet må ta grep. Det inkluderer en nedbemanning som rammer 20 prosent av de rundt 300 ansatte i det Trondheim-baserte kraftselskapet.

– Vi må tilpasse oss tre-fire år med ganske hardt prispress. Vi skal derfor inn i et stort omstillingsprogram og redusere likviditetsbehovet fram mot 2029, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Aneo.

Han vil ikke si hvilke satsinger eller forretningsområder som rammes hardest av grepene han nå varsler.

– I fjor fikk Aneo et årsresultat på minus 391 millioner kroner. Det er dramatisk, og det er et veldig krevende marked også i inneværende år, sier konsernsjefen.

Han sier at strømprisene nord for Dovre de siste månedene i snitt har vært på rundt 16–17 øre kilowattimen, mot over 70 øre lenger sør.

– Det er en ganske stor prisforskjell. Alt snakket om dyr kraft gjelder ikke nord for Dovre, sier Hovland.