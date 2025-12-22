Abonner
Maritim

Lakseskatten har bare gitt en brøkdel av ventede inntekter

Den såkalte lakseskatten ga i fjor staten 468 millioner kroner, ifølge Aftenposten. Regjeringen har tidligere anslått et beløp på 3,7 milliarder kroner per år.

Finansdepartementet vil ikke svare på om de er fornøyd med resultatene fra lakseskatten. Bildet er fra Mowis anlegg ved Aukrasanden i Møre og Romsdal.
Finansdepartementet vil ikke svare på om de er fornøyd med resultatene fra lakseskatten. Bildet er fra Mowis anlegg ved Aukrasanden i Møre og Romsdal. Foto: Gorm Kallestad/NTB
NTB
22. des. 2025 - 07:11

Ifølge avisen betalte 77 av 102 selskaper ikke lakseskatt. Store selskaper som Mowi, Salmar og Grieg Seafood har ennå ikke betalt noe i slik skatt, skriver Aftenposten.

– Grunnrenteskatten medførte endringer i selskapsstruktur og flytting av biomasse. Dette gjelder mange selskaper, skriver kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi i en e-post.

Grunnrenteskatten på havbruk, bedre kjent som lakseskatten, var omdiskutert da den ble innført i 2023. I det opprinnelige forslaget året før anslo regjeringen mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner i årlige inntekter. De la opp til at rundt halvparten skulle gå til kommunesektoren.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Conscia
Fra 6000 supportsaker til null – med én automatisering

Finansdepartementet vil ikke svare på om de er fornøyd med resultatene fra lakseskatten.

– Med en ny skatt kan det i tillegg være uenighet om tolking av regelverket, skriver statssekretær Ellen Reitan (Ap) i en e-post til Aftenposten.

Skatteetaten opplyser at de har taushetsplikt og ikke kommenterer enkeltsaker. Etaten vil heller ikke kommentere om den tror inntektene vil øke i årene som kommer.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Eirik Kristoffersen under søndagens pressekonferanse.
Les også:

Forsvarsministeren: Avviser at israelsk selskap kan byttes ut

fiskeoppdrettMaritim
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.