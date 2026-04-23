Lager norske linser for smarte briller

I ukens episode av podkasten Teknisk sett snakker vi sjefen i norske Polight ASA om deres satsing på polymere linser styrt av piezoelektrisitet. Det kan muligens høres kryptisk ut, men selskapets administrerende direktør Øyvind Isaksen forklarer både teknologien og de potensielle bruksområdene.

Uten mekanikk

Det unike med Polights linser er mangelen på mekanikk. Ser du på din egen smarttelefon, er det gjerne flere linser som bygger ut fra selve telefonskrotten. De tar plass og er sårbare for støt.

Polights linsekropp er polymer, som en geléklump. Det gjør den liten og innbyggbar. Fokuseringen skjer ved hjelp av piezoelektrisitet, som gjør linsen både rask og energieffektiv.

Startet med mobildrøm

Da er det heller ikke så merkelig at Polights opprinnelige tanke var å innta markedet for nettopp mobiltelefoner. Og ja, de er inne i en eksisterende high-end smartmobil. Underveis har imidlertid flere markeder vist seg enda mer attraktive for linseleverandøren med tilhold i Tønsberg.

Industrielle bruksområder med behov for kompakte og raske løsninger med lavt strømforbruk er spesielt interessante. I tillegg tåler den polymere linseløsningen relativt hard medfart. Som eksempler står derfor leverandører av både strekkodelesere og endoskoper på selskapets kundeliste.

Ser stort brillemarked

Disse egenskapene passer godt inn i det volummarkedet Polight nå ser komme innen smarte briller. Briller med innebygde kameraer vil i fremtiden hjelpe til med å huske ansikter du ikke umiddelbart gjenkjenner. Eller kunne kommunisere hva du ser på til andre uten at du må holde opp mobiltelefonen. Bruksområdene er mange.

Det viktige for leverandørene av smartbriller er at komponentene er innbyggbare, små, robuste, raske og med lavt strømforbruk. Det er en god spesifikasjon for Polights linseprodukt – og i dag leverer selskapet til seks produsenter av briller.

