Lager fyllstoff til maling og papir av CO2

Norske Caox AS bruker fanget CO2 til å lage kalsiumkarbonat – et fyllstoff som blant annet brukes i maling og papir.

Ukens gjest i Teknisk sett er Caox-sjef Ole Jacob Sandal, som forteller hvordan selskapet bruker fanget karbon til å lage en viktig ingrediens for industrien.
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
10. okt. 2025 - 15:40
Fangst og lagring av CO2 er et hett tema, der Norge ligger langt fremme. 

Stavanger-bedriften Caox AS spesialiserer seg på å bruke fanget CO2 til å lage en viktig innsatsfaktor for produksjon av blant annet maling og papir. 

– Vi mineraliserer karbon, som egentlig er det samme som når kråkeboller dannes. Det tar 55 dager. Vår prosess går imidlertid betydelig raskere. Ja, på sekunder, forklarer Ole Jacob Sandal, som er daglig leder i selskapet.

Kalsiumkarbonat (CaCO3) er også kjent som kalk – et hvitt, fast stoff som finnes i blant annet kalkstein og eggeskall. Det er også et viktig fyllstoff og ingrediens i mange industrielle prosesser. Caox bryter ikke kalkstein, men har laget en prosess som baserer seg på å fremstille kalsiumkarbonat fra karbon som allerede er fanget. Som det fremgår av den kjemiske formelen, trengs i tillegg kalsium. 

Selskapet tar så sikte på at ingrediensen skal brukes av industri med behov for nettopp kalsiumkarbonat som ingrediens. I tillegg til de nevnte områdene brukes stoffet blant annet også i fremstilling av plast, matvarer, øl og i farmasi. 

Fabrikk på stedet

Satsingen har så langt ført til en avtale med selveste Aramco i Saudi-Arabia. En av de store mulighetene med teknologien er å etablere prosessanlegg der det allerede finnes fanget karbon – i tillegg til behov for å bruke kalsiumkarbonatet på samme sted. Slik som for eksempel papirfabrikker, som slipper ut CO2, har flyveaske rik på kalsium og selv trenger store mengder kalsiumkarbonat i produksjonen. 

I ukens podkast hører du Caox-sjefen fortelle om hvor langt selskapet har kommet, planene de har om pilotanlegg og produksjon til neste år.

