Kunnskapsministeren vil følge koronagenerasjonen over tid

Før helgen bestemte regjeringen at eksamen skal avlyses for tredje år på rad. Det betyr at årets avgangselever på videregående skole vil ha gått gjennom alle de tre årene uten eksamen.

Nå lover Brenna å følge nøye med på hvordan det går med dem videre.

– Jeg tror konsekvensene av pandemien vil komme til uttrykk over tid. Jeg tror ikke vi er ferdige i 2022 med å kartlegge konsekvensene for de som var barn og unge i 2020, 2021 og 2022, sier kunnskapsministeren til NTB.

– Jeg tror vi må følge dem i veldig mange år framover.

Fire forskningsoppdrag

Brenna forteller at Kunnskapsdepartementet nå har satt ut fire forskningsoppdrag til Utdanningsdirektoratet for å følge med på utviklingen videre.

Ett skal følge de yngste elevene, ett skal følge elevene på ungdomstrinnet, og ett skal følge særlig sårbare og utsatte elever. I tillegg er det satt ut et fjerde oppdrag for å vurdere hvor godt de ulike kompenserende tiltakene har fungert.

– Jeg håper at summen av de fire prosjektene kan fortelle oss noe mer om hva vi trenger å gjøre, sier Brenna.

Hun tror det blir spesielt viktig å følge med på dem som har vært særlig sårbare og utsatte.

Samtidig har elevenes psykiske helse vært en viktig bekymring under koronapandemien. Dette følges nå tett av skolene og kommunene, forsikrer kunnskapsministeren.

– Jeg tror det viktigste vi gjør for barn og unge er å sørge for at de er sammen, at de får være sammen på skolen, i barnehager, i klasserom, på ungdomsklubber, på fotballtrening og alle andre steder der barn og unge møtes.

En annerledes opptakt

Brenna legger ikke skjul på at opptakten til høyere utdanning har vært annerledes for dem som nå går ut av videregående skole.

Men bildet trenger ikke å være udelt negativt, mener hun.

– Det vi vet til nå, er at det ser forholdsvis stabilt ut resultatmessig på de nasjonale prøvene og på en del undersøkelser vi har gjort. Men vi vet ikke helt sikkert, sier Brenna til NTB.

– Samtidig så kan det også være positive sider ved det, som at enkelte har hatt mer tid til skolearbeid fordi de ikke har hatt så mye annet å gjøre.

Avlysningen av årets eksamener skal nå ut på høring før den endelige beslutningen tas.