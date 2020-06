Krever inntil 10 millioner fra Veidekke i kjølvannet av en lekkasje i en kjellerbod

Eierne av leilighetene i den ombygde Narvesen-blokka på Ensjø i Oslo krangler nå med entreprenøren Veidekke om rørsystemet i hele den 14-etasjers blokka.

Sameiet krever nå inntil 10,4 millioner kroner i erstatning på grunn av mangler ved VVS-anlegget.

Mandag møtes entreprenørgiganten og sameiet i Oslo tingrett.

Startet med lekkasje i kjellerbod

Transformasjonen av den gamle Narvesen-høyblokka var det første av seks byggetrinn Veidekke gjorde i området på Ensjø i Oslo. Det gamle kontorbygget rommer 81 leiligheter. «Bygningen har gjennomgått en ekstrem forvandling. Fasaden er omskapt fra streng og kjedelig til innbydende og uformell. Alt innvendig er fjernet, bare bæresystemet og dekkene i betong står igjen», skriver Veidekke selv om prosjektet på sine nettsider.

Stridens bakgrunn er en lekkasje som ble oppdaget i en kjellerbod sommeren 2018. Årsaken ble funnet og lekkasjen ble reparert, men så startet forsikringsoppgjøret.

Etter dette ville ikke lenger forsikringsselskapet til sameiet dekke fremtidige vannskader som oppstod i såkalte sirkulasjonsledninger før disse var skiftet ut i sin helhet. Det kommer frem i informasjonen som i vår ble sendt til seksjonseierne om tvisten.

Deretter fikk sameiet flere tilbud på å skifte ut disse ledningene. Flere aktører meldte tilbake at VVS-anlegget og dokumentasjonen ikke var enkel å tyde og at det måtte gjøres et forprosjekt for å kunne gi tilbud. Styret begynte å undersøke VVS-anlegget og saksøkte i 2019 entreprenøren for å avbryte fristene som løp. De så da avvik som de mente kunne føre til svært store kostnader for å møte tekniske krav og regler.

– Fulgte ikke kravene i byggeforskriften

Sameiet påstår nå at Veidekke ikke har oppfylt kravene i TEK97, som var gjeldende da ombyggingen skjedde, og heller ikke kravene i plan- og bygningsloven. Det kommer frem i sluttinnlegget advokaten deres nylig sendte til Oslo tingrett.

«Det er videre avdekket at FDV-dokumentasjon og plantegninger inneholder manglende og uriktig informasjon», skriver advokat Hanna Engesæth i DLA Piper til retten.

De mener forholdene er i strid med bustadoppføringsloven.

«Avdekkede feil og mangler har betydelig skadeevne både materielt og økonomisk. En lekkasje vil ikke bli oppdaget før det har oppstått betydelige skader på bygningskonstruksjonen, og utbedring vil innebære store bygningsmessige inngrep», skriver advokaten til retten.

De mener det er gjennomgående og systematiske feil og mangler ved anlegget. Sameiet mener manglene er et resultat av grov uaktsomhet.

Rådgivningsfirmaet OPAK mener det vil koste 10,4 millioner kroner å utbedre anlegget og sameiet har lagt ned påstand i tråd med dette, selv om andre har anslått at prisen kan bli enda høyere.

Krangler om reklamasjonsfrist

Veidekke mener at de ikke har gjort noe galt og at de må frifinnes i saken.

I deres sluttinnlegg heter det at utbedringskostnadene er estimert til 17,5 millioner kroner.

Hovedargumentet deres er at sameiet har reklamert for sent. De viser til at sameierne overtok leilighetene i bygget for nesten ti år siden.

Sameiet på sin side mener at reklamasjonsfristen på fem år ikke gjelder i denne saken, fordi manglene har skjedd på grunn av grov uaktsomhet og eller i strid med byggfaglig hederlighet og god tro.

Dette er Veidekke helt uenig i. De mener anlegget er oppført i tråd med avtalen, gjeldende regelverk og god byggeskikk.

«Sanitæranlegget lider ikke av noen form for funksjonssvikt og har vært tett i nesten 10 år», skriver advokat Kristin Avenstroup Haugen i Glittertind til retten.

De viser også til at det var et rehabiliteringsprosjekt, der eksisterende bygningsmasse og arkitektoniske løsninger var førende for utformingen av sanitæranlegget.

«Det er ingen holdepunkter for at Veidekke har handlet på en måte som vesentlig avviker fra aktsom handlemåte ved bygging av sanitæranlegget», skriver Veidekkes prosessfullmektig til retten.

– Uansett foreldet

Entreprenørens advokat viser til at verken Kiwa, OPAK, Bravida eller Veidekke har sett spor av lekkasjer eller skader på sirkulasjonsledningen eller VVS-anlegget for øvrig under mangfoldige befaringer.

Skulle de ikke vinne frem med argumentene om at sameiet reklamerte for sent, så mener de at kravet uansett er foreldet. De mener at de påståtte manglene har vært synlige for sameiet helt siden overtakelsen i 2011.

«Sjaktløsninger, rørtraseer, inspeksjonsmuligheter mv. fremgår tydelig av byggets FDV-dokumentasjon, og kan for øvrig observeres fysisk», skriver advokaten til retten.

De mener også at de estimerte prisene for å utbedre anlegget ikke er dokumentert eller sannsynliggjort, både estimatet på 17,4 millioner kroner og OPAKs estimat på 10,4 millioner kroner.

Partene er foreløpig tause om saken.

Veidekke ønsker ikke å kommentere saken siden den nå skal opp i retten, opplyser Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke Bygg.

Heller ikke sameiet eller deres prosessfullmektig vil si noe om saken nå.