Kraftig økning i forsikringsutbetalinger etter vannskader de siste ti årene

NRK skriver at Klimarapport 2025 som Finans Norge legger fram i dag, fredag, viser at norske forsikringsselskaper de siste ti årene har betalt ut mer enn 38 milliarder kroner i erstatninger for skader etter flom og ekstremvær. Nesten halvparten skyldes vannskader.

I følge rapporten har syv av de ti dyreste enkelthendelsene siden 1980 inntruffet det siste tiåret, og selv om utbetalingene på 4,5 milliarder kroner var lavere enn de 8,5 milliarder kronene som ble betalt ut i 2023, viser rapporten at det betales ut stadig større summer til å erstatte skader etter vær- og naturhendelser, skriver NRK.

Bare i fjor registrerte Finans Norge fem ekstremværhendelser med storm eller kraftig nedbør. Til sammen ble det meldt inn mer enn 8300 skader til forsikringsselskapene etter disse hendelsene.

Opp 70 prosent siden 2015

Til sammen ble det meldt inn 40.000 vannskader i norske bygninger i 2024, og direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, sier til NRK at antallet har økt med 70 prosent siden 2015.

Hun sier at ikke bare folk som bor i områder som har størst risiko for ekstremvær og flom, risikerer å få dyrere forsikring som følge av den store mengden vannskader.

En del av disse skadene dekkes nemlig av Naturskadeforsikringsordningen, som alle forsikringstakere betaler inn 0,08 promille av brannforsikringsverdien til. Denne andelen var 0,065 i 2023, og er dermed økt 23 prosent de to siste årene.

I kroner betyr imidlertid ikke denne delen av forsikringen så mye. For et hus verd to millioner utgjør innbetaling til Naturskadeforsikringsordningen 160 kroner.