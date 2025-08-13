Abonner
Konsernsjefen i Troms Kraft får gullkantet sluttpakke: – Ja, jeg har en god ordning

Semming Semmingsen varslet mandag at han går av etter 13 år som sjef i Troms Kraft. Med seg får han en sluttpakke verdt over ni millioner kroner.

Semming Semmingsen slutter i stillingen som konsernsjef i Troms Kraft. Foto: Troms Kraft
13. aug. 2025 - 07:30

I årsrapporten fra 2024 kommer det fram at Semmingsen og selskapet har blitt enige om en gullkantet sluttpakke. Troms Kraft har forpliktet seg til å utbetale pensjon tilsvarende 66 prosent av Semmingsens lønn i fem år, fram til han fyller 67 år, ifølge iTromsø.

Konsernsjefen hadde ifølge årsrapporten en årslønn på 3.538.000 kroner i 2024, og tjente ifølge skattelistene 3.642.015 kroner i 2023.

Uten å ta høyde for årlig lønnsvekst vil Semmingsen da få utbetalt over ni millioner kroner over femårsperioden.

– Ja, jeg har en god pensjonsordning, sier Semmingsen til iTromsø.

Semmingsen sier at han ikke er involvert i jobben med å finne sin egen erstatter. Han planlegger å stå i stillingen til fylte 63 år, og understreker at han ikke vil søke seg ny jobb.

Styreleder i Troms Kraft, Åslaug Marie Haga, forteller at avtalen med Semming Semmingsen ble inngått lenge før hennes tid i selskapet. Hun ønsker ikke å svare på om ni millioner kroner er en passende kompensasjon for å ikke jobbe.

– Troms Kraft er nødt til å være lojale overfor avtaler som er inngått, sier Haga.

Hun legger til at dette ikke er noen ukjent praksis i næringslivet.

Stillingen som ny konsernsjef lyses ut allerede denne uken, med mål om å ha en kandidat klar før jul.

energiTroms kraft
