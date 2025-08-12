Kongsberg Automotive kutter kostnader etter kraftig inntektsfall

På bakgrunn av svakere lastebilmarked i Nord-Amerika og Europa nedjusterer Kongsberg Automotive markedsutsiktene.

Tiltaket kommer bare måneder etter selskapet varslet omfattende nedbemanninger.

Nedgang i omsetningen

Ifølge kvartalsrapporten falt inntektene til 192,4 millioner euro, en nedgang på 8,1 prosent fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes svakere globale bilmarkeder og negative valutaeffekter på 5,5 millioner euro.

Driftsresultatet endte på minus 2,9 millioner euro, mot et overskudd på 6,4 millioner euro i andre kvartal 2024. Høyere garantikostnader og nedskrivninger på til sammen 11,1 millioner euro trakk resultatet ned.

Nye kostnadskutt og restrukturering

Konsernsjef Trond Fiskum i Kongsberg Automotive

– Vi har initiert en omfattende snuoperasjon for å gjenopprette verdiskapingen for våre eiere, sier Trond Fiskum, som ble ny konsernsjef i januar.

Han trekker frem kostnadsreduksjoner, organisasjonsendringer og oppkjøpet av svenske Chassis Autonomy som nøkkeltiltak.

Det nye spareprogrammet kommer i tillegg til kuttplaner som ble annonsert tidligere i år. Den gang varslet KA at rundt 150 stillinger ville forsvinne, hovedsakelig i Europa, som del av et program for å redusere årlige kostnader med 150 millioner kroner.

Kongsberg Automotive har også besluttet å legge ned kontoret i Zürich og samle fabrikkdriften i Sverige. Selskapet forventer at EBIT-marginen vil bedres i andre halvår 2025 sammenlignet med både første halvår i år og samme periode i fjor, men advarer om lavere inntekter fremover – særlig i det nordamerikanske markedet.

I juni i år gikk syv i toppledelsen av på dagen.

Vanskelig marked

Kongsberg Automotive har tidligere pekt på amerikanske tolltiltak og geopolitisk usikkerhet som årsaker til lavere etterspørsel etter tunge kjøretøy. Nå reduserer selskapet produksjonsbemanningen etter et svakere lastebilmarked i Nord-Amerika og Europa, og nedjusterer samtidig markedsutsikten

Markedet ventes å ta seg opp igjen i 2026, men i mellomtiden fortsetter selskapet å stramme inn. Fiskum kaller tiltakene «avgjørende for å sikre KA en posisjon for langsiktig vekst, særlig innen elektriske og autonome kjøretøy».