Kongen åpner Nordens lengste jernbanetunnel: – En jernbanehistorisk dag

– I dag er en jernbanehistorisk dag, og vi er stolte over å åpne Follobanen for trafikk slik at de reisende kan merke de positive effektene av et av våre største moderniseringsprosjekter de siste ti årene, sier Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund.

Søndag går de første avgangene på den nye strekningen mellom Oslo og Ski i det som er Nordens lengste jernbanetunnel.

Den offisielle åpningen holdes mandag morgen på Oslo Sentralstasjon. Der vil både kong Harald, kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) være til stede.

Med en toppfart på 250 kilometer i timen vil togene sørge for at reisetiden mellom Oslo-Ski bli halvert fra 22 til 11 minutter.

Legger opp til befolkningsvekst

Det er cirka den samme tiden det tar fra Oslo til Lillestrøm, en by som stadig vokser seg større parallelt med at Stor-Oslo vokser seg ut i bredden.

Ambisjonene er også store i Ski kommune, som har en rekke byggeprosjekter i sving. Kommunen har lagt opp til bygging av over 4.000 nye boliger i sentrum i løpet av de neste to tiårene, skriver Aftenposten.

– Jernbanebygging er samfunnsbygging. Jernbanen har historisk lagt føringer for hvor byer og tettsteder er etablert. Med Follobanen legger vi nå til rette for at Oslo og områdene sørøst for Oslo blir et felles bo- og arbeidsområde. Det blir enklere å ha større avstand mellom hjem og jobb, og pendlerhverdagen blir bedre i hele regionen, sier Frimannslund.

Utsettelser og budsjettsprekker

Når kongen klipper snoren mandag morgen, markerer det slutten på et langt og omfattende prosjekt.

Blixtunnelen er oppkalt etter Peter Andreas Blix, arkitekten som tegnet mange av de gamle togstasjonene langs Østfoldbanen. Foto: NTB

Behovet for økt kapasitet på jernbanestrekningen mellom hovedstaden og Ski meldte seg allerede på slutten av 1980-tallet. Etter mange år og rapporter startet forarbeidet med Follobanen i 2010 før hovedarbeidene hadde oppstart i 2015.

Det omfattende prosjektet har vært gjennom flere utsettelser og budsjettsprekker, med en endelig prislapp på 36,8 milliarder kroner.

Over 2.100 selskaper har bidratt i arbeidet med å lage den dobbeltsporede Blixtunnelen, som løper hele to mil under bakken – lenger enn noen annen jernbanetunnel i Norden.