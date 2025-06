KLP utelukker to våpenprodusenter for salg av våpen til det israelske militæret

– I juni 2024 ble KLP kjent med informasjon fra FN om flere navngitte selskaper som leverer våpen eller utstyr til det israelske militæret IDF og at disse våpnene brukes i krigen i Gaza. På bakgrunn av denne informasjonen har KLP gjort grundige vurderinger av selskapene, og vært i dialog med dem. Vår konklusjon er at selskapene Oshkosh og ThyssenKrupp bryter med våre retningslinjer som ansvarlig investor og at vi derfor utelukker dem fra vårt investeringsunivers, sier leder for ansvarlige investeringer Kiran Aziz i KLP Kapitalforvaltning i en pressemelding.

FNs høykommissær for menneskerettigheter og en gruppe FN-eksperter uttalte i juni at selskaper som selger våpen, deler, komponenter og ammunisjon til israelske styrker risikerer å bli medskyldig i alvorlige brudd på menneskerettigheter og humanitærretten.

– Det påhviler selskapene en selvstendig aktsomhetsplikt til å unngå at de medvirker til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og humanitærretten, sier Aziz.

KLP og KLP-fondene eide aksjer for rundt 19 millioner kroner i Oshkosh og rundt 10 millioner kroner i ThyssenKrupp inntil 16. juni i år.