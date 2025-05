Klart for «dommedag» om Melkøya – Frp håper på kompromiss

I morgen skal Stortinget si ja eller nei til at gassanlegget på Melkøya skal forsynes med strøm fra land. Frp håper på et kompromissforslag.

– Vi prøver å møte de andre partiene for å få samlet et flertall på Stortinget. Det er jo det vi ønsker å gjøre med denne resolusjonen, å få fram et løst forslag, sier stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt (Frp) fra Finnmark til NTB.

Da Fremskrittspartiet i helgen hadde landsmøte, ble det enstemmig vedtatt en resolusjon der partiet ber regjeringen «fremlegge en alternativ og realistisk kraftløsning for Melkøya innen utgangen av 2025».

Stortingets behandling i morgen ble betegnet som «dommedag» fra talerstolen på Frps landsmøte.

Frp og SV uenige

Det falt ikke i god jord da Støre-regjeringen i august 2023 ga Equinor tillatelse til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

Motstanden fra opposisjonspartiene har vært stor, samtidig som de ikke har klart å enes om hva løsningen skal være isteden.

Både Frp og regjeringens budsjettpartner SV har begge kjempet for å stoppe elektrifiseringen av Melkøya, men er uenige om hvordan de vil gjøre det.

SV mener at Equinor må bygge et anlegg for karbonfangst og lagring (CCS), noe Frp er sterkt imot.

– Vi ønsker ikke å bruke opp mot 40 milliarder kroner av skattebetalernes penger på en løsning som vi ikke vet helt ennå om fungerer, sier Strifeldt.

– Opp til regjeringen

Partileder Sylvi Listhaug var også tydelig i talen hun holdt til landsmøtet, der hun understreket at Frp er imot elektrifisering og ikke kommer til å stemme for en ny utredning.

– Hva kan være «alternative løsninger», slik det står i resolusjonen?

– Det kan være å oppgradere eksisterende kraftinstallasjoner eller andre løsninger. Men det er opp til regjeringen å komme med alternative løsninger, sier Strifeldt.