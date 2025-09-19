Kjøper inn nye artilleriskyts til Finnmark

– Disse kanonene skyter 40 kilometer med stor treffsikkerhet. Denne anskaffelsen vil bidra til å styrke Finnmarksbrigadens og Hærens ildkraft betraktelig, sier Lars Lervik, sjef Hæren, i en pressemelding. Skytset er utstyrt med en 155 millimeter kanon.

Forsvarsmateriell kunngjorde i dag at etaten skal anskaffe 24 nye K9 Vidar pansret artilleriskyts fra sørkoreanske Hanwha Aerospace. Vognene skal brukes av den nye Finnmarksbrigaden. Vognene skal leveres til Forsvarsmateriell mot slutten av 2027 og overføres til Hæren i 2028.

Anskaffelsen kommer i tillegg til de 28 K9-vognene og 14 K10-ammunisjonsvognene Norge tidligere har anskaffet til Brigade Nord.

– Avgjørende i en moderne hær

– Dette er en viktig milepæl i oppbyggingen av den nye artilleribataljonen i Finnmarksbrigaden, slik langtidsplanen for Forsvaret legger opp til. Krigen i Ukraina har vist at artilleri er avgjørende i en moderne hær. Å styrke denne kapasiteten i nord er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik, i pressemeldingen.

Direktør Forsvarsmateriell Gro Jære og Son Jaeil, konsernsjef i Hanwha Aerospace under kontraktsigneringen. Jaeil sier i pressemeldingen at Hanwha ser fram til videre samarbeid med den norske regjeringen og Forsvaret. Foto: Forsvarsmateriell

Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell, forteller at kontrakten vil sikre viktig materiell til Forsvaret og Hæren, innenfor Forsvarets krav, til tid, kost og ytelse.

– Effektive prosesser og godt samarbeid med Hanwha har vært viktig for at leveransen av de ekstra 24 K9 artilleriskytsene er planlagt allerede i 2027, sier Jære i pressemeldingen.