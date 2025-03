Snart kan det muligens gå raskere å lade en elbil enn å fylle drivstoff på en bensinbil.

Kinesiske BYD har nettopp presentert en ny lynlader med en effekt på 1000 kilowatt, som ifølge selskapet selv er den kraftigste som noen gang er brukt i bilindustrien.

Dette ble demonstrert i en direktesendt presentasjon der BYDs toppsjef, Wang Chuanfu, viste ladetiden på en av selskapets nye elbiler.

– For å fullstendig løse brukernes rekkeviddeangst har vi hatt som mål å gjøre lading av en elbil like raskt som å fylle en fossilbil, sa han ifølge The Guardian.

Effekten på 1000 kilowatt er langt høyere enn den typiske hurtigladeren i Danmark, som ligger på 350 kilowatt og regnes som standard. Den nye laderen har også en spenning på 1000 volt og en strømstyrke på 1000 ampere.

Ifølge Electric Cars Report ble lynladeren demonstrert for publikum, der en av BYDs elbiler ladet batteriet fra sju til 50 prosent på fire og et halvt minutt. Det tilsvarer omtrent 400 kilometers rekkevidde med fem minutters lading.

Langt fra alle

Det vil imidlertid være langt fra alle elbiler som kan utnytte den imponerende korte ladetiden når BYD etter planen begynner å rulle ut de nye lynladerne.

For det første vil laderne i første omgang kun bli installert i Kina. For det andre er det kun elbiler med BYDs nye «super e-plattform» som vil kunne dra nytte av den rekordhøye effekten på 1000 kilowatt.

Trenden er at elbiler stadig setter nye rekorder for hurtiglading. Et av de nyeste eksemplene er den kinesiske bilprodusenten Zeekr, som i fjor presenterte et batteri som angivelig skal kunne lade deres Zeekr 007-elbil fra 10 til 80 prosent på ti og et halvt minutt og gi over 600 kilometers rekkevidde på en full opplading.

Volvo har også lansert sin nye ES90-elbil, som ifølge selskapet selv får 300 kilometers rekkevidde etter ti minutters lading.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.