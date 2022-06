– Kinesiske forskere har testet et system som en dag kan overføre solenergi trådløst fra verdensrommet til jorden, rapporterer Bloomberg.

Et forskerteam ved Xidian universitetet gjennomførte nylig tester foran et panel av eksterne eksperter, som bekreftet suksessen 5. juni, skriver universitetet i en pressemelding.

– Mens individuelle komponenter av solenergi fra verdensrommet har blitt testet før, er de kinesiske forskerne de første til å teste en fullsystemmodell, skriver universitetet.

Fra sollys i verdensrommet til energi vi kan bruke

Forskere ved Xidian har bygget en kraftstasjon som fanger opp sollys høyt over bakken og konverterer det til mikrobølger. Den sender deretter mikrobølgene gjennom luften til en mottakerstasjon på bakken, hvor de kan konverteres tilbake til elektrisitet. Mens dagens modell bare sender energien 55 meter gjennom luften, håper forskerne at teknologien en dag kan utvides til å sende strøm fra solcellepaneler i verdensrommet til jorden.

Xidian skriver at sammenlignet med den amerikanske Alpha-kraftstasjonen har dette designet tre fordeler: kontrollvanskeligheten reduseres, varmeavledningstrykket reduseres, og kraft-til-masse-forholdet er økt med om lag 24 prosent.

Et problem for solceller på jorda er at de ikke virker om natten eller om det er overskyet. Solcellepaneler i bane rundt jorda vil ha en fordel da de ikke kommer i jordas skygge, eller blir rammet av skydekke.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet om kan man også fange masse ekstra energi i form av blått lys, som har kort bølgelengde og reflekteres i alle retninger i atmosfæren.