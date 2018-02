Både i Goliat- (t.v), Yme- og Martin Linge-prosjektene har bekymrede personer tatt kontakt med media og/eller myndigheter for å få fram prosjektproblemene i offentligheten. De aller, aller fleste krever anonymitet. Statoil, her representert ved konsernsjef Eldar Sætre, ga tidligere i år skriftlig advarsel til en tillitsvalgt etter et Statoil-kritisk avisinnlegg, fordi det ifølge selskapet brøt med lojalitetsplikten.

(Bilde: Eirik Helland Urke/Tormod Haugstad/Talisman/Total/Montasje Kjersti Magnussen)