Kastrup utsetter stenging av tverrbanen etter kritikk

Piloter og flyselskaper er urolige over at Københavns Lufthavne A/S vil stenge den siste tverrbanen for å kunne parkere flere fly i en omfattende utvidelse. Nå endrer flyplassen strategi.

Københavns Lufthavne A/S presenterte nylig en investeringspakke som et ledd i planen til over 20 milliarder kroner om å bygge ut flyplassen slik at den kan få en kapasitet på 40 millioner passasjerer og 55.000 flere avganger og landinger hvert år.

Et punkt i planen innebærer at CPH skal investere 300 millioner kroner på å endre den såkalte tverrbanen midlertidig, inntil det blir nødvendig å stenge den helt.

Beholder tverrbanen så lenge som mulig

«Da vi lanserte planen om utbyggingen av flyplassen, gjorde vi det klart at vi vil jobbe med å redusere de negative konsekvensene som det medfører å bygge ut på tverrbanen. Blant enkelte flyselskaper har det vært bekymring rundt en stenging av tverrbanen om omtrent fem år. Derfor har vi bestemt oss for å investere cirka 300 millioner kroner på å flytte tverrbanen slik at den kan være i drift fram til det blir nødvendig å bygge ut på hele tverrbanen,» forteller Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S, i en pressemelding.

Utvidelsen av Københavns Lufthavn vil innebære å fjerne tverrbanen, bane 12/30. Det kan medføre omkring 1000 forsinkelser eller innstilte fly hvert år. Nå har de endret strategi, og vil beholde den så lenge som mulig.

Kort fortalt vil flyplassen legge på mer asfalt i den sørøstlige enden av tverrbanen og bygge ut flyplassen på den nordvestlige delen av banen. Tverrbanen kan dermed beholdes inntil flyplassen kommer opp i 40 millioner passasjerer i året.

Etter det er Københavns Lufthavne A/S nødt til å stenge tverrbanen for godt, heter det i en e-post til Ingeniøren.

Stor plassmangel ved utvidelsen

Kastrup utvides kraftig Københavns Lufthavn har voksesmerter. Så det holder. For å følge med veksten bruker flyplassen 24 milliarder norske kroner på en av de største privatfinansierte anleggsinvesteringene i dansk historie. I anleggsperioden skapes 12 500 arbeidsplasser, tilsvarende en halv Fehmarn-forbindelse.

Københavns Lufthavne A/S ville gjerne beholdt tverrbanen, som brukes til cirka to prosent av de årlige landingene. Den er spesielt praktisk ved kraftig sidevind. Men det er bare ved å stenge tverrbanen at det kan frigjøres tilstrekkelig plass til å utvide flyplassen i det vestlige området, der mesteparten av fasilitetene allerede ligger.

På tverrbanen skal det i fremtiden legges standplasser til flyene og en ny finger – altså den passasjen man går gjennom for å komme fram til flyet man skal reise med.

Flyplassingeniør og prosjektsjef Henrik Juel Simonsen sa i forrige måned dette til Ingeniøren:

– Vi gjør jo ikke det for å plage noen, og det kunne vært fint med flere landingsbaner. Men hvis vi ikke får bygge ut med nye standplasser på tverrbanen, går vi tomme for oppstillingsplasser til fly innen seks år.

Løsningen var da drøftet med myndighetene samt DAT, Air Alsie, Norwegian og SAS, som er det største flyselskapet med base i Københavns Lufthavn.

Vil fjerne tverrbanen: Ingen vil svare på om framtidens fly kan lande på framtidens Kastrup

Kritiske til stenging av tverrbane

Airbus' A320neo stående i hangaren til SAS i Københavns Lufthavn. Legg merke til de såkalte wingletsene med vertikal utforming på tuppen av vingene.

Flyselskapene er i utgangspunktet henrykte over utvidelsen, siden det gir mulighet til å sende enda flere fly gjennom Kastrup, som med sine omkring 29 millioner passasjerer årlig nærmer seg et metningspunkt.

Men utvidelsen medfører også at Københavns Lufthavn går fra tre rullebaner til bare to. For når tverrbanen blir stengt, er det bare to parallelle og forskjøvne landingsbaner igjen.

Det kan innebære omkring 1000 forsinkelser eller kanselleringer årlig, fordi tverrbanen ikke kan brukes ved for eksempel sidevind. Dette er en situasjon som flyselskapene påpeker er uheldig for dem, siden det er de som må betale for forsinkelser og kanselleringer. Københavns Lufthavne A/S er ikke ansvarlig ved slike hendelser.

I tillegg har piloter fra flere ulike flyselskaper advart mot å stenge tverrbanen.

«Når det blåser kraftig fra nordvest eller sørøst, utsettes to av de tre banene på Kastrup Lufthavn for kraftig sidevind. Den siste av de tre banene, tverrbanen 12/30, gir derimot oss piloter mulighet til å lette og spesielt lande innenfor de sidevinds-begrensningene vi må forholde oss til. Den kraftige vinden og det glatte føret de siste ukene, har medført at flere av oss har tatt av og landet på tverrbanen atskillige ganger. Dette er med andre ord en viktig bane for oss piloter, for punktligheten og for alles sikkerhet,» heter det i et åpent brev fra pilotene i Flyvebranchens Personale Union.

Tar vanligvis seks til åtte år: Boeing og Saab brukte kun tre år på å designe, bygge og få dette flyet i lufta

Blir hørt

Nå tyder altså mye på at flyselskapenes og pilotenes kritikk ikke har blitt overkjørt av behovet for større kapasitet på Kastrup. Kanskje snarere tvert imot.

For dels vil flyplassen nå framskynde hele utbyggingen, og dels bruke cirka 300 millioner kroner på å asfaltere tverrbanen ytterligere i den sørvestlige enden samtidig med en utbygging av flyplassen i den nordvestlige enden.

Dermed kan tverrbanen likevel bli bevart – men altså bare inntil flytrafikken på Kastrup har økt til omkring 40 millioner passasjerer årlig, og det da, ifølge Københavns Lufthavne A/S, blir nødvendig å bygge på hele tverrbanen.

«Dette er en stor investering, men en investering som vi er villige til å gjøre for kundene våre. Dette vil redusere de negative konsekvensene (ved utbyggingen og den påfølgende stengingen av tverrbanen, red anm.) til et minimum,» sier adm. direktør Thomas Woldbye i en pressemelding.

Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk.