Kan tjene over hundre millioner på omstridt forkjøpsrett – nå ender saken i retten

I juni solgte staten seg ned til 22,4 prosent i den tidligere helstatlige eiendomskjempen Entra. Nå møtes partene i retten, i en sak som opprinnelig var berammet i 2018.

I 2018 fikk Entra inn 2,2 milliarder i leieinntekter. Totalt har selskapet en utleieportefølje på 138.000 kvadratmeter kontor- og næringsbygg. Entra-aksjen har vært notert på Oslo Børs siden 2014.

Saken gjelder to bygg i Munch-kvartalet i Oslo. De to byggene, det moderne Keysers gate 13 og det klassiske Munchs gate 4, huser i dag Borgarting lagmannsrett.

Striden står om hvorvidt Staten kan overta de to byggene gjennom bruk av forkjøpsrett. I leiekontrakten som ble inngått mellom Entra Eiendom og Justisdepartementet, står det at Staten kan gjøre en kjøpsopsjon gjeldende på bygningene etter at leieforholdet har vart i ni år.

Vil nekte forkjøpsrett

Prisen ved benyttelse av forkjøp er regulert til 13,25 ganger årlig leie. Staten krever derfor å få kjøpt bygningene for 486 millioner kroner.

Entra har anført at kontrakten må forstås slik at staten bare kan gjøre kjøpsopsjonen gjeldende på den ene dagen da leie forholdet hadde vart i ni år, nemlig 1. april 2014. Entra legger også til grunn at kjøpsopsjonen bare kunne gjøres gjeldende én gang. Staten varslet nemlig allerede i 2013 at man ville benytte opsjonen, men med et forbehold. I 2017 varslet staten igjen at de ønsket å utløse kjøpsopsjonen.

Entra mener at opsjonen uansett var foreldet da staten tok ut stevning 24. januar 2018. Eiendomsgiganten påberoper seg også retten til å oppjustere innløsningssummen til markedspris.

Entra mener det er et vesentlig misforhold mellom den innløsningssummen som blir fastsatt i opsjonsbestemmelsen, og dagens markedspris for eiendommen.

Kan være langt under markedspris

De to byggene i Munchs gate 4 g Keysers gate 13 består av til sammen 10.839 kvadratmeter. Lokalene ligger sentralt i Oslo sentrum, i umiddelbar nærhet til Regjeringskvartalet, Tinghuset og Sentrum parkeringshus.

Munchs gate 4 ble bygget i 1885 og huset opprinnelig Oslo Handelsgymnasium. Keysers gate 13 ble bygget i 2005.

I 2018 betalte Entra 850 millioner for St. Olavs Plass 5, som ligger bare et steinkast fra de omdiskuterte bygningene. Dette bygget er på 14.000 kvadratmeter, og leies i dag av juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

Et grovt regnestykke viser at dersom Entra betalte markedspris for St. Olavs plass 5, gir det en kvadratmeterpris på drøyt 60.000 kroner. Overfører man tilsvarende kvadratmeterpris til de omdiskuterte bygningene, vil markedspris for disse være 600 millioner, 114 millioner mer enn hva staten betaler dersom de får medhold i retten for sitt syn. Dette regnestykket tar ikke høyde for standard eller eventuelt vedlikeholdsetterslep.

Saken kommer opp for Oslo tingrett i slutten av august.