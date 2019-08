Kan ta år før norsk politi rykker ut med elbiler

Bryter du loven i den australske delstaten Victoria, risikerer du å havne i baksetet på en uniformert Tesla Model X. I London bruker bobbyene BMW i3. Lovens lange arm i Fremont, California rykker gjerne ut i Tesla Model S. I sveitsiske Basel har politiet både uniformerte og sivile Tesla Model X.

I Basel har politiet gått for Tesla Model X. Foto: #kantonspolizeibaselstadt på Instagram

Jo da, elbilen har absolutt rykket inn i politifaget. Men hos norsk politi er elbiler foreløpig begrenset til administrative oppgaver. I elbillandet Norge kan det gå flere år før elektriske, uniformerte tjenestebiler dukker opp.

Tre til fem års perspektiv

– Som ledd i en strategi for utvikling av kjøretøy i et tre til fem års perspektiv, vil vi også vurdere bruke av elbiler for flere typer polititjenester, sier Nils Erik Skulstad, seksjonsleder ved Politiets Fellestjenester.

Skulstad understreker at dette er et løpende utviklingsarbeid, ikke et konkret prosjekt med en gitt tidsfrist.

Hvilken omfang kan bli snakk om, kan han ikke si mye om.

– Antallet henger sammen med politiske prioriteringer og tilhørende rammebetingelser. Vi vet derfor ikke nøyaktig tall på nåværende tidspunkt.

Vekt og rekkevidde

Selv om det neppe er helt slik at kriminelle i en biljakt bare trenger å kjøre rundt til politiets elbil går tom før strøm, er rekkevidden selvsagt en viktig faktor. Et annet sentralt spørsmål handler om vekt. Politiets tjenestebiler har så mye utstyr at selv nye biler sliter med overvekt.

– Politiets kjøretøy er utstyrt med teknisk og operativt utstyr som samlet sett har en vekt som påvirker bilens totale kapasitet, og dermed for valg av energikilde, sier Skulstad.

– Det vurderes muligheter for annen utrustning for å redusere den totalt vekten, dette er relevant med tanke på valg av energikilde, sier han.

Elektrifisering av politiets bilpark vil trolig kreve infrastruktur for lading ved politiets tjenestesteder.

– Erfaringen hittil har vist at det medfører kostnader ved blant annet ladestasjoner i distriktene, brannsikkerhet og elektronisk sikkerhet. Kostnader i forbindelse med infrastruktur er i hovedsak engangskostnader, mens det trolig vil gi reduserte driftskostnader på sikt, sier Skulstad.

Han legger til at det vil være naturlig å høste erfaringer fra utenlandske kolleger.

– Ti prosent elbiler

– Våre erfaringer er veldig gode. Forventningene er oppfylt, sier Hanspeter Krüsi.

Han er kommunikasjonssjef ved politiet i den sveitsiske delstaten St. Gallen, som har satt en håndfull Hyundai Kona i uniformert tjeneste.

Politiet i sveitsiske St. Gallen har valgt Hyundai Kona som patruljebiler. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Krüsi er godt fornøyd med de økonomiske aspektene ved elektrifiseringen.

– De lave vedlikeholdsutgiftene veier opp for noe høyere innkjøpspris, sier han.

At toppfarten på politiets Kona-biler er begrenset til 167 km/t, synes Krüsi ikke er noen særlig ulempe.

– For vårt bruk er elbilenes fartsressurser mer enn nok. Foreløpig skal ikke elbilene brukes på motorveiene, der er det fremdeles diesel eller bensin som gjelder.

– Vurdere dere å skaffe flere elbiler?

Ingen skal være i tvil om at politiet i St. Gallen kjører elektrisk. Foto: Kantonpolizei St. Gallen

– Vi håper at ti prosent av bilparken vår er elektrisk innen to år, sier Hanspeter Krüsi ved politiet i St. Gallen.

Tyst om Tesla

På motorveiene i Luxembourg suser to Tesla Model S rundt som uniformerte tjenestebiler. I tillegg er fire VW e-Golf satt i tjeneste, og fire nye er på vei – disse skal brukes både til patruljebiler og til administrative gjøremål.

Politibilene i Luxembourg er en del av et toårig prosjekt der lilleputtstaten skal elektrifisere bilparken.

– Teslaene ble valgt på grunn av mulighetene til å kjøre i høye hastigheter, som er nødvendig i denne type tjeneste, sier Cathrine Weber i Luxembourg-politiets kommunikasjonsavdeling.

Men å fortelle hvordan politiet opplever de uniformerte elbilene, vil hun ikke svare på:

– Før prosjektet er ferdig, vil vi ikke gi kommentarer om våre erfaringer, sier Weber.

Billig med Bolt

– Erfaringene er fantastiske, sier Richard T. Hartnett.

Han er politimann i Hyattsville i den amerikanske delstaten Maryland, og kunne knapt vært mer fornøyd med sin elektriske patruljebil – en Chevrolet Bolt.

– Den er stille, rask, trenger knapt vedlikehold og forurenser ikke, sier Hartnett.

– Erfaringene er fantastiske. Men det er litt trangt her når man skal ha på belte med radio og våpen, sier sergeant Richard T. Hartnett. Foto: Hyattsville Police Department

– I tillegg er den utrolig billig å bruke: De bensindrevne bilene våre bruker gjerne rundt 17 dollar i drivstoff per skift. Tilsvarende utgifter for Bolt tre dollar per skift, sier Hartnett.

Han forteller at rekkevidden holder til arbeidsdager med 10–12 timers skift, og da er det fremdeles masse strøm igjen slik at han kan kjøre bilen hjem om kvelden.

– Ulempene da?

– Den er liten. Det er småtrangt i kupeen for røslige politifolk, og det er trangt i bredden: Jeg har radioen på venstre side av beltet og våpenet på høyre side, da skraper de bort i både dørsiden og midtkonsollen, sier han.

– En annen ulempe er at toppfarten er begrenset til 150 km/t. Det er nok til 90 prosent av oppdragene, men ikke hvis vi skal vi jakte “bad guys” på motorveien, sier Richard T. Hartnett.

Som på ingen måte er helt rådvill hvis han trenger å skynde seg: Politistasjonen hans også har skaffet seg to elektriske Zero DSP motorsykler.

Politiet i Victoria, Australia og Fremont California har ikke besvart TUs henvendelser.