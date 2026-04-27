Jordskjelvekspert om skjelv i Oslo-området: – Enormt skadepotensial

– Oslo vil ha et enormt skadepotensial. Det er det ingen tvil om, sier tidligere seismolog og jordskjelvekspert Conrad D. Lindholm til NTB.

Lindholm forklarer at det er stor sjans for store skader på bygningsmasse i og rundt hovedstaden.

Et betydelig skjelv i området kan føre til dødsfall, slår han fast.

– Det er veldig viktig å ha klart for seg at Oslo-regionen nok er den mest sårbare regionen i Norge, sier Lindholm.

Et jordskjelv er en lokal hendelse. Det pleier å ha et skadeområde på rundt 30 km rundt episenteret, avhengig av styrken på skjelvet. Skjelv kan derimot føles lenger ut, men dempes ganske raskt av avstanden.

– Så jordskjelv må jo ha en viss styrke for å kunne føre til skader. Det må selvfølgelig også være sårbare strukturer og bygninger, sier han.

Jordskjelvet på Østlandet søndag hadde en styrke på 3,6, ifølge Norsar. Det har ikke blitt meldt om skader.

Oslo-området kan få skjelv på over 6 i styrke

– Det ble sagt at dette var det sterkeste skjelvet på over 20 år, så det er jo ikke stor aktivitet i dette området. Men jeg tror nok ikke at man kan utelukke styrke på 6 og over, sier Lindholm.

Et skjelv med en styrke på 6 er over 100 ganger så sterkt som søndagens skjelv.

Det som er sikkert er at befolkningstettheten og infrastrukturen i Oslo og i regionen rundt Oslofjorden er betydelig mer sårbar i dag enn den var ved siste betydelige jordskjelv i 1904, ifølge Lindholm.

Offentlige myndigheter som har et sikkerhetsansvar, bør ta jordskjelv med som en av flere faktorer i arbeidet med å bedre samfunnssikkerheten, mener Lindholm.

Det er ikke mulig å forutse jordskjelv med mindre det har vært et skjelv, forklarer Lindholm. Om det har vært et skjelv er det mulighet for både søsterskjelv og etterskjelv.

To soner i Norge

Det er to gamle riftsoner i Norge. Den ene strekker seg fra Vestfold til Mjøsa, mens den andre er i den nordlige delen av Nordsjøen, skrev Lindholm hos Norsar.

Den gamle riftsonen i Oslo-området er rundt 300 millioner år gammel.

Riftsonene kommer av at oppsplittinger av jordskorpen har startet, men at de har blitt avbrutt. Disse blir også kalt «sårsoner».

Ut fra riftsonene dannes mindre forkastninger. Selv små endinger i spenninger i overflaten kan føre til bevegelse og skjelv.

Den høyeste aktiviteten er vest for Sognefjorden i Tampen-området i havet, opplyser Lindholm.

– Men der er det naturligvis generelt sett mindre industri, mindre befolkningstetthet, så sårbarheten kan, med unntak av oljeinstallasjonene, være vesentlig mindre enn i Oslo-regionen, forklarer han.

Det største i moderne tid

Det største skjelvet i Oslo-området i moderne tid skjedde i 1904 og rystet områdene på begge sider av Oslofjorden.

Skjelvet var betydelig sterkere enn skjelvet søndag. Det hadde en styrke på 5,4 på Richters-skalaen og kunne merkes fra Namsos i nord til Polen i sør, og til Helsingfors i øst.

Slik beskrev Aftenposten skjelvet i 1904: «Vor By blev igaar opskræmt af en Naturbegivenhed, som ikke hører til de almindelige i vore Egne. Det var et Jordskjælv saa heftigst og voldsomt, at det vakte den største Forfærdelse i de tusende Hjem.»

Aftenposten meldte da om at flere hadde problemer med å stå gjennom skjelvet, men at ingen personer ble betydelig skadet. Derimot ble deler av bygninger ødelagt.

«Vi kunde da ogsaa meget snart konstatere, at ingen Ulykke havde fundet Sted her i Byen. Selv de skrøbeligste Huse viste sig at være solide nok til at modstaa de bølgeformede Svingninger, som bragte Vægge og Gulv til at bevæge sig. Enkelte Skorstene og Dele af Murvægge strøg med, og de store Fabrikskorstene skal have svaiet ganske betænkelig under Jordskjælvet», sto det i avisen på denne tiden.

– Senteret lå egentlig ganske langt fra Oslo by den gangen. Men det var en del bygninger i Oslo som var bygget på en veldig dårlig måte med dårlige grunnforhold, sier Lindholm.

Jordskjelv på 2000-tallet

I fjor ble det registrert flere merkbare jordskjelv i Norge. Det største var utenfor den vulkanske øya Jan Mayen på Svalbard, med en styrke på 6,6.

Ifølge Lindholm kan et skjelv på 6,6 i nærheten av Jan Mayen ikke sammenlignes med et skjelv på 6,6 i Oslo-området.

– Det var mulig at det ble noen vinflasker som gikk tapt i kjelleren der, sier han.

Vestlandet merket også et jordskjelv målt til 4,0 noen mil vest av Herøy i Møre og Romsdal søndag kveld. Det er ifølge Lindholm langt mer normalt og langt mindre skadelig med skjelv utenfor kysten på Vestlandet.

2022 oppsto det kraftigste skjelvet som er målt i Nordsjøen på 33 år, opplyste Norsar da. Skjelvet ble målt til 4,7 i magnitude. Magnitude er et tall som brukes for å sette mål på energien et jordskjelv utløser, og er ganske likt Richters skala.

Skjelvet skjedde 160 kilometer vest for Florø, men var mulig å kjenne så langt unna som i Drammen.

I 2017 ble det også registrert et jordskjelv i Oslo-området. Dette var i marka nordøst i Oslo. Det hadde en styrke på 2,2 og inntraff klokka 02.07. Da meldte flere personer fra om at de kjente skjelvet.