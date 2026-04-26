Jordskjelv på Østlandet

Hus over hele Oslo-området ristet da drønnet klokken 9.24. I Pressens Hus, der NTB har kontor, beveget veggene på seg.
Politiet i både Oslo, Øst og Sør-Øst er blitt nedringt av bekymrede mennesker.
– Informasjon innhentet fra fagmyndighet underbygger at det ikke er fare for at det skal oppstå følgeskader som følge av skjelvet, opplyser oppdragsleder Gisle Lindheim Sveen i Øst politidistrikt på politiloggen.
Han påpeker at selv om skjelvet har vært merkbart for mange, har det vært for lite for å øke risikoen for steinras, leirskred og lignende.
Tidligere søndag har politiet opplyst at det kan oppstå etterskjelv utover dagen, men at disse sannsynligvis vil være mindre merkbare enn det første.
– Ikke registrert skader
– I Oslo politidistrikt er det ikke registrert noen materielle skader, ei heller personskade. Vi jobber nå med å kartlegge konsekvenser av skjelvet. Nødetatenes ressurser, samt øvrige beredskapsressurser er varslet, skriver operasjonsleder Tore Gulbrandsen i Oslo-politiet i politiloggen.
– Vi har fått en lokalisering som er i nærheten av Sørumsand, sier seismolog Annie Jerkins i Norsar til VG.
De siste 25 årene har det vært åtte skjelv på Østlandet over styrke 3. Søndagens skjelv hadde en styrke på 3,6, ifølge NORSAR.
Største siden 2004
– Det siste med en høyere estimert styrke enn dagens jordskjelv fant sted i 2004, skriver NORSAR i en melding.
– Oslo-området ligger i den såkalte Osloforkastningen, en geologisk formasjon som ble til for rundt 300 millioner år siden. Jordskorpen her har mange mindre sprekker, og selv små endringer i spenninger i overflaten kan føre til bevegelse i disse. De fleste jordskjelv her oppstår i områdene rundt disse sprekkene, forklarer NORSAR.
10. mars 2025 inntraff et kraftig skjelv på øya Jan Mayen i Norskehavet. Det ble målt til en styrke på 6,6. I 2008 var det også et skjelv på 6,2 på Svalbard.
I 1904 ble et kraftig skjelv på Østlandet beregnet til en styrke på 5,4.
– Det er nå gått over hundre år uten noe nytt jordskjelv av tilnærmet samme størrelse i denne delen av Norge, og denne seismiske stillheten gir grunn til å spørre om 1904-jordskjelvet var en enkeltstående hendelse, eller om et nytt stort jordskjelv i Sør-Norge er rett rundt hjørnet, skriver NORSAR i en artikkel.
Skjelvet rystet områdene på begge sider av Oslofjorden fra sør for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo.
Setter ikke stab
Sivilforsvarets døgnberedskap følger nøye med og har nær kontakt med nødetatene for å vurdere situasjonen.
– Vi setter ikke stab på nåværende tidspunkt, men undersøker som alle andre akkurat nå for å få oversikt, sa beredskapsvakt Nilsen i Sivilforsvaret Oslo og Akershus til TU søndag formiddag.