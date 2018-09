Jordal Amfi: Tidsskjemaet og budsjettet har sprukket forlengst. Nå sprekker nabohusene

– Det dreier seg om terrassedører og vinduer som er trege fordi de har seget ned, sprekker i plater på vegger og gliper mellom listverk i tak og langs gulv, sier styreleder Kjersti Sletteng i sameiet Kampen Hageby. Hun opplyser at dette gjelder fire hus.

I tillegg er det også meldt inn skader på eiendommer i Jordal Terrasse, Aurskoggata, Hølandsgata, Elverumsgata og Ullensakergata.

Tørker ut jorda: Varme trær får hus til å sprekke

– For tidlig å konkludere

Kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen for Eiendom i Kultur- og idrettsbygg sier alle som har tatt kontakt har blitt henvist til sine respektive forsikringsselskap.

– Det er for tidlig å konkludere rundt hvem som har skylden. Nå ønsker vi å håndtere dette på best mulig måte, sier han.

Nye Jordal Amfi skulle stått klart til seriestart i ishockey i høst, men utfordringer med grunnforholdene har ført til at hele prosjektet ligger an til å bli nærmere to år forsinket. I tillegg ligger kommunens regning an til å vokse fra 553 til 694 millioner kroner.