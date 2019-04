Johan H. Andresen og Snøhetta vil overta Marienlyst etter NRK

Med et prosjekt kalt «Lyst» har milliardær Johan H. Andresens selskap Ferd og Snøhetta meldt seg på i kampen om NRK-tomta.

Ifølge Aftenposten vil prosjektet transformere det fredede kringkastingshuset til en ny storstue for byens befolkning og følge NRKs foreslåtte planprogram med en 65/35 prosents fordeling mellom næring og boliger.

Det framgår videre at taket på det gamle radiohuset kan bli et signalbygg på linje med Operataket i hovedstaden, som også Snøhetta sto bak.

– Dette er mye mer enn bare et boligutviklingsprosjekt, det er et bykulturelt utviklingsprosjekt. Det er viktig å se på hva vi kan tilby for byen utover at det etableres nye boliger og næringsaktivitet, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.

Marienlyst-eiendommen er rundt 100 mål stor og skal legges ut for salg før sommeren med en anslått verdi på 2 milliarder kroner.

– Vi har lyst til å tilby byen noe nytt og annerledes, samtidig som vi tar vare på historien. Vi er opptatt av å skape varige verdier og sette tydelige spor. Gjennom å utvikle en ny bydel som rommer «alt», mener vi at skal kunne lykkes med det, sier Johan H. Andresen.