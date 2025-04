– Vi har en klar forventning om at virksomhetene tar inn over seg anbefalingene og vurderer og iverksetter mulige tiltak, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn.

I den endelige tilsynsrapporten konkluderes det med at det ikke er avdekket direkte brudd på regelverket.

– Men vi har gjort flere funn som gir grunnlag for anbefalinger der vi mener det er rom for betydelige forbedringer, skriver tilsynet.

De kom med en første versjon av tilsynsrapporten i slutten av mars, og konklusjonen i den endelige rapporten er tråd med den.

Bane Nor og Jernbanedirektoratet bes blant annet om å avklare rollene seg imellom i forbindelse med håndtering av hendelser.

Tilsynet slår også fast at Bane Nor bør ha en bedre oversikt over kritiske sårbarheter i jernbanesystemet for å forhindre langvarige togstans, avdekke behov for beredskap ved nødssituasjoner og sikre rask normalisering av trafikken.

Den massive togstansen 1. juledag oppsto som følge av problemer med et kommunikasjonssystem. All togtrafikken i landet sto stille i nærmere 13 timer.