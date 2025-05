Jernbanefamilien på randen av skilsmisse

Statens jernbanetilsyn (SJT) er det mest anonyme medlemmet i den såkalte «jernbanefamilien» som sektoren selv ynder å kalle seg.

Nylig leverte tilsynet en rapport om 1. juledag i fjor, da all togtrafikk stanset i 13 timer. Her refses Bane Nor for dårlig beredskap og mangel på oversikt når det gjelder sårbar infrastruktur.

Når man leser rapporten, får man et inntrykk av at tilsynet har et behov for å markere seg når de på oppdrag fra samferdselsministeren skal ettergå Bane Nor.

Ny konsernsjef

Snart skal Bane Nor få ny konsernsjef. Den forrige, Thor Gjermund Eriksen, holdt bare ut i 16 måneder. Han orket ikke mer detaljstyring fra sine foresatte, Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet.

I fjor hadde han 67 møter med byråkratene som bestemmer rammebetingelsene for Bane Nor. Mange av dem på et detaljnivå som verken konsernsjef eller styreleder har forutsetninger for å mene noe om.

Det er ingen stor uenighet om hva som gikk galt 1. juledag. En feil i en brannmur-node førte til at kommunikasjonen mellom togledersentralene og togene ikke fungerte.

Man fryktet at tog som hadde fått klarsignal, ville bli stående på fjellet. Det tok lengre tid enn nødvendig fordi man ikke hadde full teknisk oversikt over avhengighetene i systemet. Togselskapene oppfattet situasjonen som kaotisk og frustrerende på grunn av manglende informasjon.

Ingen regelbrudd

Tilsynet fant ingen brudd på regelverket, men kommer med hele 14 anbefalinger på områder hvor Bane Nor må skjerpe seg.

For eksempel:

«Bane NOR bør forbedre sin oversikt over kritiske sårbarheter i jernbanesystemet for å forhindre langvarige togstans, avdekke behov for beredskap ved nødsituasjoner og sikre rask normalisering av trafikken.»

Dette må karakteriseres som et relativt altomfattende forbedringspunkt.

Thor Gjermund Eriksen ga seg som konsernsjef 27. februar i år. Nå skal styreleder Cato Hellesjø (i bakgrunnen) ansette ny konsernsjef. Foto: Arash A. Nejad

Gir feilaktig inntrykk

Bane Nor gir i sitt tilsvar uttrykk for at dette er en altfor unyansert konklusjon som etterlater «et feilaktig inntrykk».

Tilsynet mener Bane Nor «ikke har sett hendelser i tilstrekkelig sammenheng og sørget for læring etter hendelser med langvarige togstanser.»

Som eksempel bruker SJT flere branner forårsaket av slipetog. Bane Nor mener deres undersøkelser av brannene har dokumentert at utløsende årsak ofte er ulik og at man derfor ikke kan vite hvilke tiltak som kreves for å hindre nye branner.

Men tilsynet viser også til en rekke andre hendelser som har ført til togstans over lengre tid og nevner spesielt Randklev bru i Ringebu, som knakk sammen under uværet «Hans». Dovrebanen ble stengt i nesten ti måneder.

Otta bru kunne også vært nevnt, siden den måtte stenges i vinter på grunn av feil metode for erosjonssikring av fundamentet etter uværet «Hans». Det ble buss for tog igjen på Dovrebanen i ti uker.

24. oktober i fjor omkom en lokomotivfører da en steinblokk raste ut på Nordlandsbanen.

12. mars 2023 sporet et malmtog av på Ofotbanen. Dette fikk store konsekvenser for gruveindustri og passasjer- og godstrafikken mellom Norge og Sverige. Bane Nor hadde stoppet utbedringsarbeider på grunn av økonomi.

En lokomotivfører omkom da toget på Nordlandsbanen kjørte inn i en steinblokk og sporet av 24. oktober i fjor. Foto: Bjørn Leirvik/NTB

Tilsynet konkluderer med at beredskapen generelt ikke er god nok.

– I noen tilfeller mener vi at Bane Nor har kunnet avverge eller påvirke hendelsesforløpet med bedre oversikt over tilstanden på infrastrukturen og med mer systematisk forebyggende arbeid.

SJT viser til at flere tilfeller av stans av togtrafikken i lengre tid viser noen gjentakende tendenser:

Manglende kjennskap til konkrete forhold ved infrastrukturen

Manglende øving på scenario og manglende beskrivelser av beredskapsrutiner

Manglende planer for rask håndtering og rask normalisering

Gir feil inntrykk

Bane Nor mener denne kritikken etterlater et feil inntrykk, da foretaket har beredskapsplaner for uforutsette hendelser.

SJT står fast på at Bane Nor må «gjennomføre tiltak som gir en stabil, sikker og robust jernbane som alle brukere av jernbanen kan stole på».

I neste avsnitt beskyldes Bane Nor-ledelsen for å mangle oversikt over virksomheten:

«Tiltak som har store kostnader må synliggjøres overfor bevilgende og ansvarlige myndigheter, slik at det blir mulig å få et helhetsbilde over status for jernbanen».

Indirekte sies det her at Bane Nors administrasjon og styre ikke er i stand til å informere sin eier, Samferdselsdepartementet.

Gode kandidater

Denne kritikken er så generell at den rammer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og direktoratet like mye som Bane Nor. I jernbanetalen i januar sa Nygård at rolledelingen ikke har vært godt nok avklart.

– Vi har tatt flere grep for å rydde opp i dette. Mange av grepene gjelder samhandlingen mellom oss i departementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor, sa Nygård.

Seks uker senere sluttet Thor Gjermund Eriksen på dagen på grunn av dårlig samhandling. For mye byråkrati, for mange aktører, for mye gammel og slitt infrastruktur skal kombineres med store og krevende utbyggingsprosjekter.

Ny konsernsjef i Bane Nor vil bli ansatt før sommeren, ifølge TUs kilder. Det skal være flere gode kandidater både internt og eksternt.

Spørsmålet er hvor lenge vedkommende holder ut i en jernbanefamilie på randen av skilsmisse.