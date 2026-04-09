Samferdsel

Jernbanedirektoratet anbefaler ny rikstunnel

En ny rikstunnel fra Oslo S til Lysaker vil gi svært god nytte for innbyggere, ifølge jernbanedirektøren.

Jernbanedirektør Anne Iren Fagerbakke vil ha planleggingsfase i gang i nær fremtid. Foto: Jeanett H. Grinden / Jernbanedirektoratet
NTB
9. apr. 2026 - 15:19

– For å øke kapasiteten på Østlandet har vi allerede planlagt en rekke tiltak som vil gi god effekt når de er gjennomført. I tillegg behøver vi mer kapasitet i et lengre perspektiv, fastslår jernbanedirektør Anne Iren Fagerbakke i en pressemelding.

Det er et langsiktig prosjekt som krever høye investeringer, og som tidligst kan stå ferdig i 2052.

– Planleggingsfasen bør derfor komme i gang i nær fremtid, mener direktøren.

I Kollektivstudien har Jernbanedirektoratet undersøkt hva som bør gjøres for at jernbanen, i samspill med busstilbudet, kan møte et økt transportbehov fram mot 2050.

