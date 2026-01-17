I dag lanserer Teknisk Ukeblad videoserien Mitt beredskapslager. Vi besøker kjente og ukjente folk som vil vise fram hva de har i hyllene, og aller først får du bli med hjem til meg.

Jeg er en preppedame. Lenge før myndighetene begynte å dele ut brosjyrer i postkassene, hadde mannen min og jeg tenkt på veldig mye. En hel bod i huset vårt er dedikert til det vi trenger hvis det blir krise. Vi har nok tørrmat til hele slekta hvis det trengs.

Siden beredskap er et av mine favoritt-temaer, så pleier jeg ofte å bringe det på bane. Enten jeg er på fest, spiser lunch eller er på vei ut av et foreldremøte, så penser jeg inn på emnet for å høre hva andre tenker. Inntrykket er at beredskap og kriseplaner engasjerer folk veldig. Jeg gjetter også på at den typiske TU-leser er enda mer opptatt av dette enn gjennomsnittsnordmannen, og at noen av leserne våre er rene entusiaster.

Derfor har vår redaksjon laget de første episodene til det som skal bli en serie hos oss framover. Du skal få møte kjente og ukjente personer som vil vise fram sitt beredskapslager. Det blir en uhøytidelig videoserie der du får se de rommene og krokene folk sjelden viser fram til gjester.

Her er bensinaggregatet mitt

I TU synes vi at det er interessant å spørre eksperter, entusiaster og aktuelle personer hvordan de har planlagt for en krise. Derfor skal vi besøke Tore Kamfjord, som leder arbeidet med egenberedskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi besøker også Henning Carr Ekroll, som i disse dager gir ut «Den lille beredskapsboken».

Vi har også lyst til å besøke vanlige mennesker og mer ukjente folk som har gode tips til utstyr. Det finnes folk som har tenkt på alt, og noen der ute har investert i vanvittig omfattende løsninger. Hvis du selv har et spesielt beredskapslager eller kjenner noen med et panic room, så tips oss!

Har du tips til et personlig beredskapslager vi burde besøke? Send oss en e-post! Vis mer

Den første episoden kan du se i videoen under her. Der viser jeg selv fram mitt ringe beredskapslager. Det er kanskje ikke direkte imponerende, men i alle fall et knepp over det myndighetene anbefaler. Vi i TU må leve slik vi lærer, så derfor viser jeg aller først fram min egen beholdning.

Mannen min og jeg har tenkt på at strømmen kan bli borte, så på øverste hylle hos meg vil du se et bensinaggregat som gir jevn sinuskurve slik at vi kan lade småelektronikk som mobiler og iPader. Vi har også en ekstra stor powerbank som kan lades opp med et solcellepanel, og en liten powerbank som kan drives manuelt med håndkraft hvis alt annet går galt. Utenfor huset har ungene mine hatt jobben med å stable en favn med ved, slik at vi kan fyre i peisovnen dersom strømmen blir borte midtvinters.

I videoen kan du også se at vår familie har omtrent dobbelt så mye vann som myndighetene anbefaler per person. Med i antall personer teller jeg da også hunden. Vi har nok mat til cirka en måned, og jeg har et fint system for å sørge for at det ikke går ut på dato.

Gammel mat er ekkelt

Jeg hater å kaste mat – det er respektløst overfor dyra, frekt mot bonden og sløsing av penger, men jeg vil heller ikke servere gammel mat hvis det blir krise. Derfor har jeg som rutine at jeg gjennomgår alle matvarene hver måned, og det som nærmer seg utløpsdato tar jeg med opp på kjøkkenet og bruker. Beredskapslageret må derfor fylles på jevnlig.

For litt siden hørte jeg om en elektriker på Strømmen som registrerer alle matvarer i beredskapslageret i et excel-ark for å passe på utløpsdato. Den typen systematikere vil vi gjerne snakke med i serien vår.

Ta en titt på videoen for å se hvor mye vin jeg har på lageret, hva slags gass jeg har i hyllene og ekstrautstyret for koking og steking. Tips oss gjerne, og kos deg med serien vår!