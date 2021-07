Det norske teknologiselskapet Teco 2030 og infrastruktur-entreprenøren Implenia Norge har blitt tildelt støtte fra Enova til å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra byggeplasser

Støtten fra Enova er på 15,6 millioner kroner og vil bli gitt over en periode på 2,5 år: Fra september 2021 og ut desember 2023.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Implenia om å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som vil produsere strøm til utstyr som blir brukt på byggeplasser, sier Tore Enger, konsernleder for Teco 2030, i en pressemelding.

Bygging av veier, tunneler, broer og annen transportinfrastruktur har til nå i stor grad vært avhengig av diesel som energikilde. Ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft, opplyser Enger i meldingen.

Større kapasitet enn batterier

TU Bygg har skrevet om flere initiativ som skal bidra til å skaffe strøm til el-drevne bygge- og anleggsmaskiner, som er på full fart inn på landets byggeplasser. Alle disse er basert på batterier og er avhengige av tilgang til nettstrøm på stedet eller lastebiler som kan frakte batteriene til og fra en ladestasjon.

Det er ikke akkurat AA-batterier vi snakker om, disse energipakkene leveres i 20 fots konteinere. I et slikt format vil hydrogendrevne brenselcellegenerator kunne gi mangedobbel ytelse, sier Tore Enger.

– Det Implenia og vi har gjort her, er å løfte blikket og se på løsninger som virkelig utgjør en forskjell for miljøet. Da nytter det ikke med 50 kilowatt her og 50 kilowatt der, spissformulerer han overfor TU.

Teco 2030 skal utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 0,8 MW, som kan erstatte dieselgeneratorer på byggeplasser. Ifølge Tore Enger vil det bli plass til fire slike generatorer i en 20 fots konteiner, hvilket vil gi en samlet kapasitet på 3,2 MW.

Like mobile som dieselgeneratorer

Samarbeidsavtalen mellom Teco 2030 og Implenia varer i fem år og inkluderer prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk. Brenselcellegeneratoren skal etter planen leveres allerede i januar 2023.

Implenia Norge vil gi Teco 2030 støtte og veiledning basert på sin lange erfaring med anleggsarbeid og vil teste brenselcellegeneratoren på byggeplassene sine.

Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Ved å bytte til brenselceller kan verktøy og kjøretøy som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer, bruke hydrogen istedenfor fossile drivstoff og bli utslippsfrie.

Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer. I utviklingen av generatoren skal Teco 2030 også samarbeide med østerrikske konsernet AVL, som, ifølge Tore Enger, har 450 ansatte som utelukkende jobber med brenselcelleteknologi.

Teco 2030 «går i land»

Den norske regjeringen kunngjorde i starten av året en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser i transportsektoren og har som mål at disse skal være fossilfrie innen 2025. Som en del av denne strategien vil de gjennom ulike støtteordninger bevilge midler til pilotprosjekter.

– Prosjektet til Implenia og Teco 2030 vil fremme og demonstrere ny og innovativ teknologi som vil bidra til å realisere ambisjonene om at bygge- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie, sier Tonje Foss, strategidirektør i Enova, i den nevnte pressemeldingen.

Vil utenlands

Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge, sier at han tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser.

Teco 2030 har så langt konsentrert seg om å utvikle hydrogenbaserte brenselceller for den maritime industrien. Nå skal tunge kjøretøy og maskiner på land få en del av oppmerksomheten.

– Den internasjonale ledelsen i Implenia AG ser helt klart for seg at denne løsningen skal rulles ut også utenfor Norge, sier Tore Enger til TU.