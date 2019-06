Jaktet i tre år på intelligente vesener i rommet - fant ingenting

For to år siden skrev danske Ingeniøren at en gjennomgang av atskillige petabyte med data fra radioteleskoper basert på innsamling fra 692 stjerner, ikke hadde ført forskerne nærmere å finne intelligent liv utenfor Jorden, men at jakten kom til å fortsette.

Nå har forskerne bak prosjektet Breakthrough Listen, lagt fram sine tre år lange undersøkelser av 1327 av Solens nærmeste stjerner med Green Bank Radio Telescope (GBT) i West Virginia, USA og Parkes Radio Telescope i Australia.

Selv om det fremdeles ikke er funnet signaler fra intelligente vesener, mener Danny Price fra University of California, Berkeley, som er førsteforfatter for en vitenskapelig artikkel om undersøkelsen, at dette dreier seg om en avgjørende milepæl for Breakthrough Listen-prosjektet.

«Vi har analysert tusenvis av timer med observasjoner av de nærmeste stjernene på flere milliarder frekvenskanaler. Vi har ikke funnet tegn på kunstig skapte signaler, men det betyr ikke at det ikke er intelligent liv der ute. Vi har kanskje ennå ikke lett på det riktige stedet, eller vært i stand til å registrere de svake signalene», uttaler han i en pressemelding.

Automatiske filtre finner de beste kandidatene

Breakthrough Listen har foreløpig planer om å studere 1702 stjernesystemer i en avstand av opptil 160 lysår fra Jorden, så det gjenstår fremdeles signaler som man kan fange opp og analysere.

Forskerne leter etter signaler med et smalt frekvensspektrum; slike som ikke kan oppstå ved naturlige prosesser. Ved prosessen vil man garantert også fange opp signaler som vi selv sender ut. Det brukes forskjellige teknikker for å filtrere bort de signalene som helt sikkert er menneskeskapte.

De få signalene som består disse testene, gjennomgår deretter en nærmere analyse.

Frekvenser fra 1 til 10 GHz

Den nye vitenskapelige artikkelen beskriver resultatet av observasjoner av 1327 stjerner i frekvensområdet 1,1 - 3,45 GHz. Målet er å observere 1702 stjerner i frekvensområdet 1-10 GHz.

– Å finne interessante hendelser er som å finne en nål i en høystakk, forklarer forskerne.

Den nye artikkelen beskriver at det ble identifisert flere enn 51 millioner hendelser som via de automatiske filtrene ble redusert til 6154 hendelser. Disse ble utsatt for detaljerte undersøkelser, men det førte ikke til positive resultater.

Forskerne opplyser at målingene fortsetter både med Green Bank Telescope og Parkes Telescope, og at andre teleskoper sannsynligvis også kommer til å bli benyttet i fremtiden.

Artikkelen ble først publisert på danske Ingeniøren.dk