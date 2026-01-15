ISS-astronauter splasj-landet utenfor kysten av California

De tre landet med et plask i havet utenfor Californias kyst klokken 3.41 lokal tid torsdag.

Det var et helseproblem som førte til at romreisen for de fire astronautene ble en måned kortere enn planlagt. Det er første gang en medisinsk evakuering har måttet til ved Den internasjonale romstasjonen (ISS).

De fire forlot ISS klokken 22.20 GMT onsdag kveld etter å ha tilbrakt fem måneder i verdensrommet.

Amerikanske NASA har ikke villet kommentere hvem av de fire som har helseproblemer, eller hva problemet går ut på. Det skal dog ikke være snakk om en krisesituasjon.

En romkapsel fra SpaceX har fraktet romfarerne ned til jorda.

– Først og fremst vil vi si at vi alle er OK. Alle om bord er i stabil tilstand, trygge og godt tatt vare på, skrev pilot Fincke i et innlegg i sosiale medier denne uka.