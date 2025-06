Israel angriper Iran – kraftige eksplosjoner

Over 100 mål ble truffet i det israelske angrepet på Iran, sier en talsmann for det israelske militæret (IDF).

Talsmannen sier at 200 kampfly deltok i angrepet.

Både lederen for den iranske Revolusjonsgarden og sjefen for den iranske generalstaben er drept i de israelske angrepene på Iran i natt, melder iransk TV.

Forsvarsminister Israel Katz bekrefter angrepet mot Iran få minutter etter at det ble meldt om eksplosjoner i hovedstaden Teheran.

– Høylytte eksplosjoner er blitt hørt fra ulike steder i hovedstaden Teheran, het det i en sending på statlig fjernsyn i Iran natt til fredag.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP sier de også har hørt eksplosjoner, og det ble sett røyk stige til værs fra Chitgar, en bydel vest i Teheran.

Iran har svart med å sende over 100 droner mot Israel, melder det israelske militæret fredag morgen norsk tid.

Brannmenn jobber ved en boligblokk i Teheran etter at den ble truffet i av israelske angrep. Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Det iranske droneangrepet kommer etter nattens israelske angrep på Iran.

Flere titalls mål

En talsmann for det israelske forsvaret (IDF) sier at angrepet er rettet mot iranske atom- og militærmål. Irans atomprogram er en eksistensiell trussel, sier talsmannen, som opplyser at flere titalls steder er utpekt som mål for det israelske angrepet.

Han hevder at Iran har gjort fremgang i et hemmelig program som går ut på å lage et atomvåpen.

– Iran har nok materiale til å lage 15 atombomber innen få dager, hevder talsmannen ifølge Reuters.

Natanz-anlegget, som er blant målene for det israelske angrepet, er Irans viktigste senter for anrikning av uran. Anlegget ligger sør for byen Kashan og har kapasitet til å huse titusenvis av sentrifuger, hvorav mange er i drift i dag.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran det siste året produsert stadig større mengder høyanriket uran på dette stedet, inkludert anrikning opp til 60 prosent, nær grensen for våpengradert materiale.

Israel forbereder seg på angrep

I Israel har forsvaret aktivert luftvernsirenene over hele landet.

– Etter Israels forebyggende angrep mot Iran forventes det et rakett- og droneangrep mot Israel og sivilbefolkningen umiddelbart, sier Katz ifølge avisen The Times of Israel.

Han har erklært krisesituasjon og ber innbyggerne i Israel om å følge instrukser fra myndigheten og søke tilflukt.

Fredag blir skolene i Israel holdt stengt, kunngjorde han natt til fredag.

Israels angrep mot Iran handler om Israels overlevelse, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Angrepene kan pågå i så mange dager det trengs, sier han.

– Israel har iverksatt en målrettet militær operasjon for å fjerne den iranske trusselen mot Israels eksistens, sier Netanyahu.

– Israel har rammet hjertet av Irans atomprogram for anriking av uran, sier statsministeren.

Det israelske forsvaret (IDF) uttaler at «første fase» i angrepene er blitt gjennomført.

– For en liten stund siden fullførte flere titalls kampfly fra luftforsvaret første fase. Den omfattet angrep mot flere titalls militære mål, blant dem atomanlegg, i ulike deler av Iran, står det i en uttalelse fra IDF.

Netanyahu sier at angrepene kommer til å fortsette i så mange dager som det trengs.

Folk samles ved skadde kjøretøy etter israelske angrep, i Teheran. Foto: Majid Asgaripour/Wana/Reuters/NTB

Trump innkaller til møte

I samme øyeblikk som meldingene kom fra Iran om eksplosjoner, var USAs president Donald Trump utenfor Det hvite hus der han møtte kongressmedlemmer. Det er uklart om han på det tidspunktet var blitt informert om det israelske angrepet, men han fortsatte å håndhilse og posere for bilder i flere minutter.

CNN melder imidlertid at Trump har innkalt administrasjonen sin til møte.

Det hvite hus har ikke kommet med noen offisiell uttalelse. Men to amerikanske tjenestemenn sier til Reuters at USA ikke er involvert i angrepet.

Tidligere på dagen sa Trump at et israelsk angrep mot Irans atomanlegg ikke var nær forestående, men han sa at «det ser ut til at noe godt kan komme til å skje».

Oljeprisene steg 6 prosent rett etter de første meldingene om angrepet.

USA forberedt

USA har forberedt seg på at noe kunne komme til å skje, og har i forkant trukket ut noen av sine ansatte fra ambassaden i Iraks hovedstad Bagdad, samt åpnet for frivillige evakueringer av familiemedlemmer til amerikanske soldater på ulike baser i Midtøsten.

Israel har lenge vurdert å angripe Iran i et forsøk på å hindre landet fra å utvikle atomvåpen. Iran har avvist at landet har planer om å lage atomvåpen og har sagt at atomprogrammet kun er av sivil art.

Iran sa denne uken at landet kan angripe amerikanske militære mål i Midtøsten hvis Israel skulle angripe Iran.

Atomsamtaler i Oman

Torsdag sa en iransk tjenestemann at landet var blitt varslet av det som omtales som et vennligsinnet land i regionen om et mulig israelsk angrep.

Vedkommende sa da til nyhetsbyrået Reuters at dette er psykologisk krigføring og at hensikten er å påvirke søndagens atomforhandlinger med USA i Oman.

Søndag møtes USAs spesialutsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi i Omans hovedstad Muskat til en ny runde atomsamtaler.