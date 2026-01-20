Isar Aerospace planlegger satellittoppskyting fra Andøya onsdag

Selve oppskytingen kan finne sted fra klokken 21, med reservemuligheter torsdag og fredag, opplyser selskapet på en pressekonferanse mandag, ifølge NRK.

Det nye oppdraget har fått navnet «Onward and Upward».

Det tyske selskapet forsøkte også å skyte opp en satellitt fra Andøya 29. mars i fjor. Isar Aerospace selskapet kalte oppskytingen for vellykket, selv om raketten styrtet i havet etter kun 30 sekunder i luften. Nå er det gjort justeringer på bæreraketten.

Det er aldri tidligere skutt opp en satellitt i jordbane fra Vest-Europa.

Politiet i Nordland meldte tidligere på dagen at de planlegger å iverksette ferdselsforbud dersom Andøya Spaceport gjennomfører den planlagte satellittoppskytingen.

Et eventuelt ferdselsforbund vil gjøres kjent på politiloggen cirka en time før det iverksettes, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

– Ferdselsforbudet opprettes for å ivareta sikkerheten til operasjon under ledelse av Andøya Spaceport, samt for å ivareta enkeltpersoner og allmennhetens sikkerhet, heter det videre.

Nyttelasten på Isar Aerospaces bærerakett er blant annet av fem satellitter som er laget av studenter ved ulike universiteter, blant dem NTNU i Trondheim.

– Disse oppskytingene gir en suveren tilgang til verdensrommet, som er avgjørende for Europas sikkerhet, forsvarsarkitektur og infrastruktur, sier Daniel Metzler, som er daglig leder og medgründer i selskapet til NRK.