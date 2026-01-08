Equinor med storsatsing på norsk sokkel – tildeler kontrakter verdt 100 milliarder kroner

– Sokkelen går inn i en moden fase som vil kreve nye løsninger. For å lykkes må vi sammen med leverandørindustrien finne nye måter å jobbe på som styrker vår konkurransekraft, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, i en pressemelding.

Nyheten ble kunngjort på Equinors Oslo-kontor på Fornebu utenfor hovedstaden.

Hove sier at norsk sokkel vil fortsette å være Equinors «bærebjelke» i lang tid, og at selskapets ambisjon er å opprettholde 2020-nivået på produksjonen fram til 2035.

På Equinors høstkonferanse i november i fjor, varslet Equinor-sjef Anders Opedal full trøkk på norsk sokkel de neste ti årene. Selskapets ambisjon er å opprettholde produksjonen på rundt 1,2 millioner fat oljeekvivalenter i perioden.

Totalt tildeler oljegiganten tolv nye rammeavtaler innen vedlikehold, erstatning og modifikasjoner (VEM) på Equinors installasjoner og landanlegg.

– Julaften, 17. mai og Norge til VM

Leverandørene som tildeles kontrakt, er Aibel, Aker Solution, Woodward, Apply, Rosenberg, Head Energy og IKM.

– Takk for at vi får fortsette som hoffleverandør for dere. Dette blir julaften, 17. mai og Norge i fotball-VM for våre ansatte, sier Mads Andersen, administrerende direktør i Aibel.

– Dette betyr arbeid for folk på hele kystlinjen, legger han til.

Nyheten kommer etter at leverandørgiganten Aker Solutions dagen før varslet at selskapet skal kutte kostnader og redusere antall ansatte med 500. Begrunnelsen er å «tilpasse seg til forventet aktivitetsnivå».

I august i fjor kunngjorde også verftet Rosenberg på Buøy i Stavanger at de måtte nedbemanne, og at 300 sto i fare for å miste jobben.

– Dette er en stor dag for leverandørindustrien. Langsiktighet er viktig, også for oss, sier visekonsernsjef Øystein Stjern i IKM.

Blant de største

– Dette er strategisk viktige avtaler, og samlet sett blant de største Equinor har tildelt. Avtalene vil sikre langsiktig aktivitet og verdiskaping i hele Norge, anslått til rundt 4000 årsverk hos leverandørene, sier anskaffelsesdirektør Jannicke Nilsson i Equinor.

Sokkeldirektoratets rapport for 2025 ble sluppet like før Equinors milliardsatsing ble kjent. I den understreket direktoratet behovet for økte investeringer på sokkelen for å opprettholde produksjon.

De nye avtalene til Equinor starter i første halvår av 2026 med fem års varighet og forlengelsesopsjoner på tre og to år. Samlet årlig verdi er om lag 10 milliarder kroner, opplyser selskapet.

– Målet er et tett, langsiktig og forutsigbart samarbeid som styrker kultur for sikkerhet og sikring og vår felles konkurransekraft. Sammen skal vi jobbe sikrere og smartere og skalere bruken av ny teknologi, sier Nilsson.

Planen

Dette er Equinors plan for å opprettholde høy produksjon på sokkelen de neste ti årene:

Investere om lag 60 til 70 milliarder kroner årlig i økt utvinning og nye felt på norsk sokkel.

Bore rundt 250 letebrønner og om lag 600 brønner for økt utvinning.

Utføre 300 brønnintervensjoner årlig og rundt 2500 modifikasjonsprosjekter.

Modne og utvikle over 75 havbunnsutbygginger som kan knyttes til eksisterende infrastruktur.

Redusere egne klimagassutslipp mot en nær halvering innen 2030 (sammenlignet med 2015-tall), samtidig som det leveres stabile og forutsigbare energileveranser til Europa.

Investere i vedlikehold og modifikasjoner på installasjoner og landanlegg for å styrke sikkerheten og opprettholde høy regularitet, samtidig som klima- og miljøavtrykkene reduseres.

Sju leverandører

Avtalene omfatter sju leverandører, hvorav tre er nye aktører innen vedlikehold og modifikasjoner.

– Avtalene legger grunnlaget for sikker og konkurransedyktig drift på Equinors installasjoner og landanlegg i årene som kommer, skriver selskapet i pressemeldingen.