India vil bli uavhengig av Kina

– Å være i India er litt som å være i fortida og framtida samtidig. Det er det mest teknologisk avanserte; Bangalore er som Silicon Valley. Og samtidig er det fattigdom og mange mennesker som knapt har tilgang til elektrisitet, sier Bård Vegar Solhjell, administrerende direktør i Fornybar Norge.

Han kom nylig hjem fra India, hvor han blant mye annet besøkte det som skal bli verden største kraftverk. Kraftverket kombinerer sol- og vindkraft og batteri og skal bli over 30 gigawatt. Til sammenligning er alle norske vannkraftverk til sammen 35 gigawatt.

– Allerede er det et operativt kraftverk på rundt 11 gigawatt, som er veldig mye større enn noe vi har i Norge. Det er enorme områder, på størrelse med en stor norsk kommune, eller fem ganger Paris by, sier Solhjell.

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Kraftverket skal levere strøm tilsvarende forbruket til rundt 4,2 millioner indere.

70 prosent kull

India er verdens mest folkerike land, med 1,4 milliarder innbyggere. Landet har en økonomisk vekst på 6,6 prosent i året og er allerede det tredje største markedet for fornybar energi, etter Kina og USA.

Den fossile energiproduksjonen i India har gått ned de siste årene, særlig på grunn av sol og batterier. Men fortsatt består Indias kraftmiks av 70 prosent kull.

– Hvis de ikke klarer å bygge ut nok fornybar energi, kommer de til å bygge kull. For energi vil de ha uansett, sier Solhjell.

India vil bygge selv

Selv om Solhjell sliter med å beskrive dimensjonene på kraftverkene han så, er det noe annet som sitter enda sterkere igjen etter at han har snakket med indiske politikere og næringsliv:

– Jeg kan ikke huske å ha vært i et land som så entydig sier at «vi må bli uavhengige av Kina». (...) India satser veldig hardt på å bygge opp sin egen industri. De går etter hele verdikjeden, fra kritiske mineraler til det teknologisk komplekse, sier Solhjell.

Han sier at India vet at de ikke kan konkurrere med Kina på flere år, men at de er villige til å betale mer for å gjøre seg uavhengige av Kina om noen år.

Bård Vegar Solhjell har vært flere ganger i India, også som statsråd. Denne gangen ble han slått av hvor dedikert India er når det gjelder å bli uavhengig av Kina. Foto: Privat

Liste uten Kina-selskaper

Allerede produserer India solcellepaneler og vindturbiner selv, mens kritiske komponenter ofte importeres fra Kina.

– India har rett og slett laget en liste over hvilke selskap som får lov til å selge til alle som bygger ut fornybar energi. På den lista står det tilfeldigvis ingen kinesiske selskap, og stort sett bare indiske, sier Solhjell.

I tillegg subsidierer de produksjon. Målet er både uavhengighet fra Kina og eksportmuligheter i framtida. Solhjell ser på det som en stor fordel for Europa:

– Det er bedre for Europa om det finnes en konkurransedyktig leverandør av fornybar-teknologi og at det finnes andre enn Kina med tilgang til kritiske jordarter.

Fossil kraftproduksjon i India. Illustrasjon: Ember

Elbil og elkomfyr øker

Solhjell mener det er lite rapportert i Norge hvor dramatisk Hormuz-krisa har vært for mange asiatiske land.

– Det har vært enorme sparetiltak. Rasjonering på bensin, kutt til firedagersuke, heiser som står, aircondition som blir skrudd av i offentlige bygg. Veldig mange akuttiltak for å holde energiforbruket nede.

– I den indiske middelklassen, som er mange hundre millioner mennesker, eksploderte salget av elektriske komfyrer og elbiler i forbindelse med dette.

I podkasten snakker vi mer om hvordan India har skapt et stort marked for elektriske mopeder, motorsykler og tuk-tuker – og hvordan sikkerhet og økonomi nå har blitt de sterkeste driverne for klimaløsninger.