Finn-annonsene til selskapet har hatt rundt 200.000 visninger. Første bil er allerede solgt, og den norske importøren venter ytterligere ti biler.

– Det er uten tvil den bilen vi har hatt i våre hender som har gitt mest oppmerksomhet, både positivt og negativt, sier daglig leder Per Eskeland til E24.

Smutthull

Cybertruck er i utgangspunktet ikke godkjent for norske veier, men om bilen har hatt amerikanske skilt i seks måneder, skal det mye til for å nekte registrering i Norge, skriver avisa.

Eskeland sier at det var så stor interesse for den første Cybertrucken at de kunne hatt budkrig på bilen.

Kontrollører hos Statens Vegvesen i Drammen skal nå avgjøre om den nye eieren kan øke antall sitteplasser fra tre til fire.

Artig tilskudd

Eskeland tror ikke kjøretøyet blir et volumprodukt, men et artig tilskudd i porteføljen.

– Markedet avgjør, men vi tar inn så lenge etterspørselen er der. Vi ønsker å ha Cybertruck i vår portefølje, sier han til E24.

Elon Musk har gått fra å være en slags ingeniørhelt til en superskurk de siste månedene. Noen mener det er kontroversielt å støtte Musk ved å kjøpe produkter fra selskapene hans.

E24 viser til en undersøkelse gjennomført av Norstat 11. februar der de spurte norske Tesla-eiere om de synes Elon Musk påvirker merkenavnet.

44 prosent svarte «svært negativt», 40 prosent svarte «negativt», 12 prosent mente «positivt», og 4 prosent «svært positivt».

Lene Westgaard-Halle (H) kjøpte Tesla i 2013, men kommer til å finne ny bilprodusent neste gang hun kjøper fremkomstmiddel.

Bye-bye, Tesla

Stortingsrepresentanten mener Musk aktivt undergraver demokratiet i USA, og har holdninger hun ikke er enig i.

– Det er så ekstremt og polariserende at jeg som folkevalgt synes det er vanskelig å støtte ham indirekte ved å kjøpe bil av han, sa hun til TU i januar.

Da TU i januar snakket med en rekke markedsføringseksperter var de usikre på hvordan Musks fremtreden ville påvirke merkevaren Tesla.

– Tesla har et kjempesterkt merkenavn i Norge og en lojal kundebase som er opptatt av teknologi som enn så lenge er unik, og de har en bærekraftig profil. Jeg tror det veier tyngre enn Musks ytringer, sa høyskolelektor Nina Vogt ved BIs institutt for markedsføring.

Hun påpekte at det neppe finnes noen fasitsvar på hvordan Elon Musk påvirker salget av Tesla.

TU-redaktør, Jan Moberg, valgte å selge sin Tesla med tap i desember i fjor, til tross for at han mener Elon Musk har bidratt til utvikling og kommersialisering av en rekke fremtidsrettede teknologier.

– Personlig selger jeg likevel min Tesla som reaksjon på hans nesegruse støtte til Donald Trump, skrev Moberg.

I etterkant har det vært flere oppslag i norske aviser om Tesla-eiere som har gjort det samme, mens enkelte Tesla-eiere har opplevd at bilene deres er blitt utsatt for hærverk.

Rød Ungdom har blitt politianmeldt av Akershus Fylkeskommune etter at de gjennomførte en aksjon der de plasserte «falske» parkeringsbøter på Tesla-biler med oppfordring til boikott.