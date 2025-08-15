Brudd i forhandlingene om ny global plastavtale: – Svært skuffet

Sjefforsker ved Sintef, Rachel Haug Fossbakk, som har deltatt på forhandlingene, sier til NRK at partene fredag morgen har gått fra forhandlingsbordet uten at en avtale er klar.

Ifølge Fossbakk sier forhandlingslederen i Genève at de ikke kommer til en avtale og dermed avslutter forhandlingene.

Også en rekke andre delegasjoner til forhandlingene i Genève bekrefter at forhandlingene har endt i brudd, skriver nyhetsbyrået DPA.

Det er nå usikkert hva som skjer videre.

– Svært skuffet

– Vi er selvfølgelig svært skuffet. Plastforurensning er en trussel for både mennesker og miljø over hele verden, og ingen kommer til å klare å løse dette problemet alene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er skuffet over at det ikke ble enighet om en plastavtale i Genève Foto: Arash A. Nejad

Det trengs en global avtale for å finne alternativer til engangsplast, fase ut farlige kjemikalier i plast og få på plass effektive avfallshåndteringssystemer i alle land, sier statsråden.

– Norge kommer til å fortsette arbeidet for å få på plass en avtale som kan få bukt med alle kilder til plastforurensing, sier Eriksen.

Flere land ønsket ikke en bindende avtale

Flere av verdens største olje- og plastproduserende land, særlig i Midtøsten, motsatte seg å inkludere begrensninger på plastproduksjon i avtaleteksten. Dette fjernet et av hovedpunktene for koalisjonen av over 70 land som ønsker å kutte plast fra produksjon til avfall.

– Disse landene har også ønsket sterke begrensninger på muligheten til å utvikle avtalen over tid. Det har hindret enighet om en global avtale, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Eirik Lindebjerg, avdelingsleder for påvirkning og partnerskap natur og klima i Tomra, peker på at motstanden handler om profitt:

– De ønsker rett og slett ikke en avtale, for de vil ha ukontrollert plastproduksjon.

Han mener også at de ambisiøse landene må være forberedt på å gå videre uten de som blokkerer:

– Man må ikke være låst til dette forumet der land som blokkerer får nærmest et veto. Hvis du ikke vil være med, så gjør vi det uansett.

Plastforhandlingene INC-5.2 Hva er det?

En foreslått internasjonal, juridisk bindende avtale for å stanse plastforurensning. Forhandlingene foregår under FN-paraplyen, formelt kalt Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (INC). Hvem deltar?

Nesten 200 land deltar, inkludert store produsenter som USA, Saudi-Arabia og Kina, samt en koalisjon av over 60 land i High Ambition Coalition (bl.a. EU, Norge, Colombia, Kenya). Organisasjoner som Greenpeace, WWF og IPEN er observatører og pådrivere. Målet

Å vedta en avtale som kutter plastforurensning globalt, gjennom tiltak som: Redusere plastproduksjonen

Fase ut skadelige kjemikalier

Sikre bærekraftig design, gjenbruk og resirkulering

Styrke finansiering og teknologi-overføring til utviklingsland Vis mer

Håp om en ny avtale

Før forhandlingene ble brutt lå det et nytt utkast til en avtale på bordet. Eriksen forteller at denne inkluderte flere av Norges mål, blant annet prosesser for håndtering av engangsplast og regler for farlige kjemikalier.

Eirik Lindebjerg fra WWF Norge følger forhandlingene i Geneve Foto: WWF

– Norge vil ikke gi opp. Vi vil fortsette arbeidet med å få på plass en avtale, understreker klima- og miljøminister Eriksen.

Eirik Lindebjerg i WWF at det er mye å bygge videre på.

– Det er mye håp i det faktum at et stort flertall av land vil dette. Det er ledere fra alle verdens hjørner som står opp og kjemper hardt.

Han peker på at forhandlingene har vist en imponerende innsatsvilje hos mange land.

– Det er for meg et ganske positivt tegn, slik verden ser ut akkurat nå. Det kan bygges videre på, og det kan tas videre blant de landene etterpå.

Lindebjerg mener også at de som vil mest, ikke bør la seg stoppe av dem som blokkerer.

– De kan vise at internasjonalt samarbeid funker. Hvis du ikke vil være med, så gjør vi det uansett.

Han kaller prosessen historisk.

– Dette er første gang man prøver å lage et internasjonalt rammeverk mot plastforsøpling. Vi er litt der klimakonvensjonen var i 1992 – dette har vært et helt ukontrollert område uten internasjonale regler, og nå prøver vi å få det på plass.