IEA-sjefen: Europa har kanskje igjen seks uker med flydrivstoff

Overfor nyhetsbyrået AP beskriver IEA-sjefen situasjonen som den største energikrisen verden noen gang har stått overfor. Olje, gass og andre viktige varer blir holdt tilbake i Hormuzstredet. Jo lenger krigen varer, desto verre blir det for den økonomiske veksten og inflasjonen verden rundt, advarer Birol.

Aller størst innvirkning vil det få i form av høyere priser på bensin, gass og strøm, sier Birol. Land i Asia, som er avhengige av energi fra Midtøsten, er mest utsatt, og Birol peker på Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh.

Deretter kommer problemene for de amerikanske kontinentene og Europa, spår han.

– Jeg kan si at vi snart vil høre nyheter om at noen flygninger fra by A til by B blir innstilt på grunn av drivstoffmangel.

Også Rystad advarer

Også analyseselskapet Rystad Energy peker på mulighetene for drivstoffmangel.

– Situasjonen kan, i løpet av de neste tre, fire ukene, bli systemiske. Man kan få alvorlige kutt i flygninger i Europa allerede i mai og juni, advarte økonom Claudio Galimberti fra selskapet i et innslag på CNBC tirsdag.

EU-kommisjonen sa imidlertid tirsdag at det da ikke var mangel på drivstoff i EU.

Talskvinne Anna-Kaisa Itkonen erkjente imidlertid at forsyningsproblemer kan oppstå i nær framtid, særlig for flydrivstoff.

EU jobber med løsninger

EU-kommisjonen jobber med planer for å maksimere produksjonen ved raffineriene i unionen, melder Reuters.

Blant annet vil kommisjonen kartlegge produksjonskapasiteten ved raffineriene og innføre tiltak for å sikre at eksisterende kapasitet blir fullstendig brukt og opprettholdt, går det fram i et utkast nyhetsbyrået har sett.

EU jobber også med tiltak rettet mer spesifikt inn mot flydrivstoff, men disse er ikke ferdigstilte, ifølge embetspersoner med kjennskap til arbeidet.