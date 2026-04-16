energi

IEA-sjefen: Europa har kanskje igjen seks uker med flydrivstoff

Europa har igjen kanskje seks uker med flydrivstoff om ikke Hormuzstredet åpnes for fri trafikk, anslår Det internasjonale energibyråets leder Fatih Birol. 

Bilde fra en flyoppstillingsplass på Trondheim lufthavn Værnes, trolig i 2025. Foto: Øystein Løwer/Avinor
NTB
16. apr. 2026 - 13:53

Overfor nyhetsbyrået AP beskriver IEA-sjefen situasjonen som den største energikrisen verden noen gang har stått overfor. Olje, gass og andre viktige varer blir holdt tilbake i Hormuzstredet. Jo lenger krigen varer, desto verre blir det for den økonomiske veksten og inflasjonen verden rundt, advarer Birol.

Aller størst innvirkning vil det få i form av høyere priser på bensin, gass og strøm, sier Birol. Land i Asia, som er avhengige av energi fra Midtøsten, er mest utsatt, og Birol peker på Japan, Sør-Korea, India, Kina, Pakistan og Bangladesh.

Deretter kommer problemene for de amerikanske kontinentene og Europa, spår han.

– Jeg kan si at vi snart vil høre nyheter om at noen flygninger fra by A til by B blir innstilt på grunn av drivstoffmangel.

Også Rystad advarer

Også analyseselskapet Rystad Energy peker på mulighetene for drivstoffmangel.

– Situasjonen kan, i løpet av de neste tre, fire ukene, bli systemiske. Man kan få alvorlige kutt i flygninger i Europa allerede i mai og juni, advarte økonom Claudio Galimberti fra selskapet i et innslag på CNBC tirsdag.

EU-kommisjonen sa imidlertid tirsdag at det da ikke var mangel på drivstoff i EU.

Talskvinne Anna-Kaisa Itkonen erkjente imidlertid at forsyningsproblemer kan oppstå i nær framtid, særlig for flydrivstoff.

EU jobber med løsninger

EU-kommisjonen jobber med planer for å maksimere produksjonen ved raffineriene i unionen, melder Reuters.

Blant annet vil kommisjonen kartlegge produksjonskapasiteten ved raffineriene og innføre tiltak for å sikre at eksisterende kapasitet blir fullstendig brukt og opprettholdt, går det fram i et utkast nyhetsbyrået har sett.

EU jobber også med tiltak rettet mer spesifikt inn mot flydrivstoff, men disse er ikke ferdigstilte, ifølge embetspersoner med kjennskap til arbeidet.

Norgespris bidrar til økt forbruk, sier Finanspolitikkutvalget.
Les også:

Utvalg: Advarer mot rask forsvarsøkning

