IAEA: Skader på skjoldet over Tsjernobyl-kraftverket

Tsjernobyl var stedet for verdens største atomulykke i 1986, da reaktor nummer fire eksploderte og spredte radioaktivt materiale over store deler av Europa, inkludert Norge. Etter mange års arbeid ble et skjoldanlegg over reaktoren fullført i 2019, og det skal hindre utslipp av radioaktivt materiale fra det nedlagte kraftverket.

IAEA opplyser at en inspeksjon av anlegget i forrige uke har avdekket skader på stålkonstruksjonen etter et droneangrep i februar i år. Skjoldet har mistet sin viktigste funksjon, blant annet evnen til å hindre at radioaktivitet slipper ut, opplyser IAEA-sjef Rafael Grossi.

På den andre siden har inspektørene konkludert med at det ikke har oppstått noen permanente skader på strukturens bæreevne og heller ikke på overvåkingssystemene, uttaler Grossi videre.

Skjoldkonstruksjonen over den eksploderte reaktoren ved Tsjernobyl-kjernekraftanlegget i Ukraina, slik den så ut i april 2021. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Omfattende restaurering

IAEA-lederen opplyser at konstruksjonen er blitt reparert, men at «omfattende restaurering er fortsatt nødvendig for å hindre ytterligere forringelse og å sikre langvarig atomsikkerhet».

FN opplyste 14. februar i år at ukrainske myndigheter hadde orientert om at en drone med eksplosiver traff anlegget, og at det oppsto brann som førte til skader på skjoldet over reaktor nummer fire. Ukrainske myndigheter uttalte den gang at det var en russisk drone. Russiske myndigheter avviste at deres styrker hadde angrepet atomanlegget.

I februar var fortsatt strålingsnivået normalt og stabilt, og det var ingen meldinger om utslipp, uttalte FN.