IAEA er bekymret over manglende tilgang til iranske atomanlegg

IAEA gjentar sine oppfordringer til Iran om å informere om hva som har skjedd med landets lagre av anriket uran etter de amerikanske og israelske angrepene for ett år siden.

– IAEA har understreket overfor Iran at det er presserende at landet etterlever ikkespredningsavtalen (NPT) på en effektiv måte, heter det i den hemmeligstemplede rapporten som AFP og Reuters har fått innsyn i.

– Selv om IAEA erkjenner at de militære angrepene på Irans atomanlegg har skapt en situasjon uten sidestykke, er det avgjørende at byrået snarest får gjennomføre verifisering i Iran, heter det i rapporten.

IAEA tror ikke at noe av Irans anrikede uran har funnet veien til andre land, heter det videre.