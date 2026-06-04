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energi

IAEA er bekymret over manglende tilgang til iranske atomanlegg

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) får ikke lenger tilfredsstillende tilgang til iranske atomanlegg, fremgår det av en fersk rapport.

IAEA ber på nytt Iran om tilgang til landets atomanlegg og lagre av anriket uran.
IAEA ber på nytt Iran om tilgang til landets atomanlegg og lagre av anriket uran. Foto: Vahid Salemi/AP/NTB
NTB
4. juni 2026 - 17:24

IAEA gjentar sine oppfordringer til Iran om å informere om hva som har skjedd med landets lagre av anriket uran etter de amerikanske og israelske angrepene for ett år siden.

– IAEA har understreket overfor Iran at det er presserende at landet etterlever ikkespredningsavtalen (NPT) på en effektiv måte, heter det i den hemmeligstemplede rapporten som AFP og Reuters har fått innsyn i.

– Selv om IAEA erkjenner at de militære angrepene på Irans atomanlegg har skapt en situasjon uten sidestykke, er det avgjørende at byrået snarest får gjennomføre verifisering i Iran, heter det i rapporten.

IAEA tror ikke at noe av Irans anrikede uran har funnet veien til andre land, heter det videre.

Et satellittbilde viser ubegravde tunnelinnganger ved Isfahan atomkraftverk fra 11. november 2024. Det er i dette området Iran har sitt største anlegg for anriking av uran og som fikk store ødeleggelser under krigen i juni i fjor.
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